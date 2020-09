Si picchiano in Piazza Erbe durante la movida, intervengono i militari

Hanno fatto il giro dei social, in particolare Instagram, WhatsApp e Telegram, le immagini di una rissa ripresa intorno alle 3 della notte di ieri, 5 settembre, in Piazza Erbe a Verona.

Il video mostra i colpi che alcuni giovani si sono scambiati durante la movida ed il tentativo di separare i più violenti da parte dei militari dell'esercito, impegnati a controllare il rispetto delle misure anti-Covid nella piazza sempre molto frequentata. In realtà, come si vede anche nel video, la rissa non è durata molto ed ha coinvolto pochi ragazzi, mentre altri hanno aiutato le forze dell'ordine ad interrompere il litigio.