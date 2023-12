Postina nelle scuole dell'infanzia per raccogliere le letterine a Santa Lucia

Nonostante il trascorrere degli anni, la letterina a Santa Lucia è una tradizione che si rinnova con gioia e un pizzico di magia. Le maestre delle scuole dell'infanzia Fiorio, Manzoni e Tonelli dell'istituto comprensivo 1 di San Bonifacio hanno celebrato questa tradizione con canti e poesie, e nei giorni scorsi hanno aiutato le bambine e i bambini a scrivere, disegnare e creare delle coloratissime letterine indirizzate a Santa Lucia.

E mercoledì scorso, 6 dicembre, i piccoli alunni delle tre scuole hanno accolto la portalettere Elena, che li ha accompagnati alla scoperta del viaggio delle letterine, dalla spedizione alla consegna a casa di Santa Lucia, in Via delle Stelle. Elena ha raccolto le letterine in un grande sacco, ed ha spiegato che sarebbero partite subito, prima caricate su un camion e poi su un aereo, per arrivare in tempo ed essere consegnate alla Santa entro la notte del 12 dicembre.

Le bambine ed i bambini hanno partecipato con gioia ed entusiasmo. Anche la postina Elena ha riscosso curiosità ed alcuni bimbi le hanno posto delle domande. Grazie a queste piccole richieste è stato possibile anche raccontare chi è e cosa fa il portalettere.