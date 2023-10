Vip, mostri e zucche hanno inaugurato il Gardaland Magic Halloween

Durante lo scorso weekend si è alzato il sipario della ventunesima edizione di Gardaland Magic Halloween, che durerà fino al 5 novembre.

All'appello, per il primo weekend di apertura, non sono mancati numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, come gli sportivi Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il duo comico PanPers, l’attrice Beatrice Arnera e la Pozzoli’s Family. Tutti sono stati vittime di scherzetti ed hanno poi brindato all'inizio del Gardaland Magic Halloween insieme alla mascotte Prezzemolo.

Il tema di Halloween a Gardaland si sviluppa già dal venerdì sera con i "Venerdì da Paura". Ad accogliere gli ospiti c'è uno spettacolo di benvenuto con 13 figuranti travestiti da corvi neri, che ballano e fanno acrobazie e giochi di fuoco. E disponibili tutti i venerdì ci sono anche aree delimitate ed infestate di zombie, mostri e creature spaventose.

Ventimila kili di zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature rendono i viali del parco ricchi di novità a tema: dalla postazione make-up, alla mostro band itinerante, fino al "Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto". E tutti i partecipanti, acquistando la propria e personale zucca, possono compiere una missione: scovare all’interno del parco gli stand dedicati all’iniziativa e cumulare, entro fine giornata, circa 450 grammi di caramelle colorate.

E nei fine settimana, nuove avventure anche al Buffalo Stage con Windigo, una creatura leggendaria e appartenente alla mitologia dei nativi americani che trasporta gli spettatori nel lato più "oscuro" del vecchio west con danze rituali tradizionali, esibizioni di giocoleria e spettacolari acrobazie.

Il Teatro della Fantasia è invece invaso dall’eclettico Wondy e la pozione magica, uno spettacolo pensato per i più piccoli, un mix di giocoleria, comicità, magia, sorprese ed interazione per coinvolgere gli ospiti.

Nuova programmazione anche al Gardaland Theatre dove va in scena uno spettacolo tematizzato: Midnight, L’ora del Duca, un'opera presentata da artisti acrobati e performer provenienti dal "Circo degli Orrori", accompagnati da una colonna sonora suggestiva, una scenografia ad hoc e dall’inserimento di effetti speciali e illusioni.

Per tutto il periodo di Gardaland Magic Halloween anche il Bosco degli Gnomi cambia look e si trasforma nel Bosco Stregato: un percorso interattivo, adatto a bambini a partire da cinque anni, popolato dalle creature più iconiche di Halloween.

Per l’occasione, invece, il Cinema 4D offre due nuove prime visioni: la prima con "It - The 4D Experience" disponibile durante i Venerdì da Paura e destinato a un pubblico di età superiore ai 14 anni. E la seconda con "Happy Family - The Ride" tutti i sabati e le domeniche.

Infine, in piazza Jumanji, appuntamento per il gran finale con la Regina di Halloween, lo show che vede protagonisti la strega Zenda, Prezzemolo, Aurora e il loro corpo di ballo a gran completo. Tra canzoni, coreografie, numeri acrobatici lo spettacolo proclama la regina di Halloween.