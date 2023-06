Armati, aggressivi e minacciosi, almeno 4 colpi nel Veronese. Arrestati rapinatori seriali

Con i volti coperti da passamontagna, hanno rapinato una farmacia a Cerea ed altre attività a Bussolengo, Vigasio e Isola della Scala. In tre sono stati portati in carcere, il quarto è indagato a piede libero

Entravano in farmacie, bar o supermercati, con i volti coperti da passamontagna per rendersi irriconoscibili. Impugnavano coltelli o mazze di ferro per minacciare ed intimorire. E con azioni rapide ed aggressive prendevano i soldi contenuti nelle casse e scappavano via. Una banda di presunti rapinatori è stata bloccata dai carabinieri di Cerea, i quali hanno arrestato tre uomini mentre il quarto complice identificato dai militari risulta indagato a piede libero. I tre arrestati sono due cittadini italiani, uno di 22 e l'altro di 23 anni, entrambi residenti in provincia di Verona, ed un cittadino romeno 27enne residente in provincia di Mantova.

I tre arrestati sono gravemente indiziati di essere autori di quattro rapine commesse nel Veronese lo scorso mese di gennaio. Per questo la procura ha chiesto per loro la custodia cautelare in carcere. Richiesta accolta dal tribunale scaligero. E al termine delle formalità di rito, i tre sono stati condotti nel carcere di Montorio dai carabinieri di Cerea.

Le indagini sono state dirette dalla procura veronese e sono state svolte dai carabinieri di Cerea e dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile. E sono iniziate dalla rapina del 19 gennaio scorso, quando la banda colpì a Cerea, nella farmacia della frazione Cherubine. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di raccogliere importanti elementi, anche grazie alle convergenze investigative con le informazioni fornite dai carabinieri di Villafranca e di Peschiera del Garda. I militari hanno così identificato i presunti autori della rapina di Cerea, trovando però anche altri indizi. E secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, gli arrestati potrebbero essere i responsabili anche di altre tre rapine, consumate o tentate, a Bussolengo, Vigasio e Isola della Scala.