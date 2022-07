Nuovo arrivo per l'Arena Volley Team: ingaggiata Gioia Riccato

Un nuovo arrivo in serie B1 per l’Arena Volley Team è quello di Gioia Riccato. Classe 2002, nella scorsa stagione è stata in forza all’Ngs Porto Mantovano, formazione che la stessa Arena ha affrontato nel girone C.

Ecco come si è presentata in vista della nuova avventura: “La scorsa stagione è stata la mia prima in Serie B1, un anno importante per me, avendo lasciato casa per seguire l’università di Verona – economia aziendale e management - e per giocare. Un anno in cui mi sento molto cresciuta e maturata da questa esperienza anche se non è stato sempre facile. Sono cresciuta nella società del mio paese, il Volley Marcon, a 15 anni mi sono spostata nel volley Jesolo e dopo tre anni ho concluso il percorso nel giovanile nel Fusion Volley Mestre. Il mio primo ruolo è stato il centrale, poi a 16 anni sono passata ad opposto ed infine, negli ultimi due anni ho iniziato a ricevere ed infatti nella scorsa stagione ho giocato come banda. Stranamente mi sono trovata molto a mio agio in questo ruolo perché ricevere mi dà molta soddisfazione. Ne ho già parlato con mister Marcello Bertolini perché allenare la ricezione è una cosa molto stimolante per me anche se devo dire il mio punto di forza è l’attacco e quindi sono legata al ruolo dell’opposto che ha proprio la caratteristica di attaccare molto”.

Ecco invece il commento sulla sua nuova squadra : “La cosa che mi ha impressionato di questa squadra è che tante ragazze giocano da tanti anni, sono molto legate alla maglia e questa è una cosa che mi ha molto colpita”.