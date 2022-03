B1: tie-break beffardo per l'Isuzu Cerea che spaventa l'Alia Aduna Padova

Un buon punto, con qualche rimpianto. L’Isuzu Cerea ha provato nuovamente a sorprendere l’Alia Aduna Padova, come avvenuto poco prima di Natale, anche se stavolta il tie-break ha premiato proprio le padovane. Le veronesi, invece, sono riuscite a smuovere il piazzamento nel girone C della B1 femminile di volley salendo a quota 8.

Sorpassi e controsorpassi: la partita è stata avvincente come non mai, segno che entrambe le formazioni avevano bisogno di questi punti per la loro classifica. Il match si è indirizzato subito sui binari delle padrone di casa. Cerea ha sfoderato un’ottima prestazione, vincendo il primo set con un perentorio 25-18.

Padova non ha “gradito” e la reazione è stata veemente, con una rimonta importante: il 25-16 del secondo parziale e il 25-18 hanno mostrato di cosa sono capaci queste ragazze, poi però l’Isuzu ha replicato nuovamente, prolungando il match fino al tie-break. Nel set conclusivo, le ospiti hanno creato il divario giusto per allungare e non avere troppi problemi nel conquistate i 2 punti in palio. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-ALIA ADUNA PADOVA 2-3 (25-18, 16-25, 18-25, 25-20, 10-15)

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso 12, Tollini (K), Alberti ,Furlani, Possenti, Gabriella, Scaccia, Bovolenta (L), Bersani. All. Valente

PADOVA: Salmaso, Celegato, Grandis (L), Blaseotto, Cavalera (L), Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano, Nalin. All. Amaducci.