B1: derby come da pronostico, l'Arena Volley Team batte agevolmente Cerea

La sesta vittoria consecutiva riporta l'in testa alla classifica a pari punti con il Nardi Volta. Le gialloblu hanno vinto nel derby contro l’, un netto 3-0 in trasferta che regala appunto alle ospiti il primato in classifica del girone C della B1 femminile. Per tutti tre i set c’è stato un buon controllo del punteggio a parte nel terzo dove Cerea è stataall’Arena anche grazie alla verve molto positiva di Bovolenta in attacco che è stata una spina nel fianco per il sistema muro-difesa della neo-capolista.

Come ha sottolineato coach Bertolini, “è stata una buona prestazione, volevamo fare risultato e ci siamo riusciti. Sapevamo che Cerea, in casa, poteva essere pericolosa perché in casa aveva giocato delle buone partite e poi perché i derby sono sempre delle gare un po’ speciali, in cui la carica agonistica che può riservare delle sorprese”.

L’Isuzu rimane ferma a quota 2 punti, al penultimo posto in classifica. Fra una settimana Cerea dovrà vedersela in trasferta con l’Aduna Padova, mentre l’Arena Volley Team giocherà in casa contro il Team Conegliano Volley. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-ARENA VOLLEY TEAM 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)

Arena: Bissoli (1), Brutti (12), Cappelli (13), Ferrari, Guiotto (11), Hrabar (), Lonardi (), Montin, Muzzolon, Sgarbossa (9), Tamassia (6). Liberi: Moschini, Erigozzi (1). Allenatore: Marcello Bertolini

Cerea: Coscia (5), Ferrarini (5),Boso (3), Bovolenta (11), Tollini (2), Alberti, Furlani, Gabrielli (9), Scaccia (3), Bersani. Liberi: Possenti, Macaccaro. Allenatore: Valente.