B1: Cerea ancora a secco di vittorie, Udine vince 3-0 nel terzo turno

La lunga trasferta che ha affrontato laper disputare il terzo turno di Serie B1 non è stata purtroppo accompagnata da una vittoria. Il match contro, a Cividale del Friuli, è terminata con un 3-0 in favore della formazione friulana che ha saputo gestire i primi scambi equilibrati per poi prendere il largo in ogni parziale. Il conto dei set fa ben capire quale sia stato l’andamento della partita:

Purtroppo la compagine veronese non è mai seriamente riuscita a impensierire Rizzi, inoltre continua a rimanere senza punti in una classifica che inizia a prendere forma. L’obiettivo era quello di dare il massimo in un incontro che, comunque, si preannunciava difficilissimo. L’occasione per il riscatto e il primo atteso successo è dietro l’angolo, sabato 6 novembre Cerea ospiterà in casa la temibile Ipag Noventa. Il tabellino del match:

UDINE VOLLEY-PALLAVOLO CEREA 3-0 (25-15, 25-13, 25-17)