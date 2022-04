DIRETTA Atalanta - Hellas Verona 0-2 | Raddoppio scaligero con l'autogol di Koopmeiners

Squadra in casa

Squadra in casa Atalanta

Al 'Gewiss Stadium' si gioca Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 33^ giornata della Serie A TIM 2021/22.

Il tabellino LIVE

ATALANTA - HELLAS VERONA 0-2

Reti: 47' pt Ceccherini, 10' st autogol Koopmeiners

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Pressing ultra-aggressivo dell'Atalanta in avvio, il Verona prova ad alzare il baricentro anche grazie alle sponde di Simeone.

6'. Contropiede molto pericoloso da parte dei bergamaschi: Zapata filtra per Malinovskyi, che rientra sul suo sinistro. Il tiro è forte e da posizione ravvicinata, provvidenziale la risposta di Montipò.

8'. In questa fase iniziale la Dea fa gioco e crea offensive veloci, l'Hellas regge come può e libera dalla zona difensiva.

9'. Cartellino giallo per Günter, punito per aver trattenuto Zapata dopo esserselo lasciato sfuggire in velocità.

14'. Prima azione d'attacco dei gialloblù, che in area non riescono a trovare il varco giusto per colpire. Sul capovolgimento di fronte, il tentativo di Zappacosta è troppo centrale: blocca facile Montipò.

16'. Manovra avvolgente degli scaligeri, con Ilic che calcia debolmente dal limite: Musso non ha problemi.

21'. Ammonito anche Casale: irregolare la sbracciata su Malinovskyi.

23'. Bella ripartenza della squadra ospite su lancio di Barak: Tameze appoggia per Caprari, che però spara alto.

25'. Lazovic sventaglia sul secondo palo, trovando Faraoni: l'esterno, in inserimento e in spaccata, impatta sul palo. La palla arriva successivamente a Ceccherini, che viene atterrato al limite dell'area da Palomino, ammonito anche lui.

26'. Sul calcio di punizione, Caprari pennella bene e scheggia la parte alta della traversa: secondo legno colpito nel giro di pochi secondi.

27'. Simeone sguscia via sulla sinistra, tentando il diagonale verso la porta: è attento Musso nella ribattuta con i piedi.

29'. Cartellino giallo anche per Malinovskyi, che si è fatto male al ginocchio in occasione del fallo tattico commesso su Caprari.

30'. Günter va vicino all'espulsione per un'altra trattenuta su Zapata: Tudor si rende conto della situazione, e decide di non rischiare ulteriormente cambiandolo subito. Dentro Sutalo al suo posto.

34'. Non ce la fa Malinovskyi, uscito molto dolorante: Gasperini inserisce Miranchuk.

35'. Simeone prova a mettersi in proprio, ma il suo destro è strozzato e finisce a lato.

37'. Atalanta vicina alla rete: su cross di Zappacosta, una doppia sponda favorisce Zapata, che al volo non inquadra lo specchio per pochi centimetri.

45'. Boga prende velocità e si insinua in area: un rimpallo aiuta Hateboer, che non riesce tuttavia a coordinarsi. Traiettoria alta.

47'. Vantaggio Verona! Dopo essere stato inizialmente annullato per fuorigioco, il gol di Ceccherini viene convalidato. Ilic serve Caprari, che imbuca per Simeone: lo scavetto del Cholito è perfetto e il difensore deve solo appoggiare di testa in porta.

49'. Zapata va immediatamente vicino al pareggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante colombiano spedisce fuori.

50'. Fine primo tempo: Hellas avanti al Gewiss Stadium.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due formazioni.

47'. Miranchuk si invola sulla destra, cercando un diagonale che termina sul fondo.

52'. Sugli sviluppi di un calcio di punizione per i bergamaschi, Montipò fa sua la palla in presa plastica.

55'. Raddoppio Hellas! Dopo un uno-due con Tameze, Ilic si inserisce in area e trova il varco giusto per il tiro. Sulla respinta di Musso, il rimpallo sfortunato finisce su Koopmeiners, che con un autogol indirizza il pallone in rete.

57'. Triplo cambio per la Dea: Demiral, Boga e Hateboer lasciano spazio a Pezzella, Muriel e Djimsiti.

58'. Ammonito Koopmeiners per un fallo su Tameze a centrocampo.

59'. Gialloblù vicini al tris: Musso salva sul tiro a botta sicura di Lazovic. In seguito, il colpo di testa di Simeone si spegne sull'esterno della rete.

61'. Ancora in attacco gli scaligeri: Simeone appoggia a rimorchio per Ilic, che colpisce male e spara alto.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi (da 34' pt Miranchuk); Zapata, Boga

A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Cittadini, Pasalic

Allenatore: Gian Piero Gasperini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter (da 30' pt Sutalo), Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Chiesa, Boseggia, Veloso, Lasagna, Cancellieri, Bessa, Depaoli, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik

Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

Assistenti: Imperiale (Sez. AIA di Genova), Margani (Sez. AIA di Latina)

NOTE. Ammoniti: Günter, Casale, Palomino, Malinovskyi.