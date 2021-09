Clivense, svelata la rosa. Tra gli attaccanti compare anche il presidente Pellissier

L'FC Clivense ha annunciato la propria rosa.

In vista dell'esordio nel girone B del campionato di Terza Categoria, in programma contro il VR Arena sabato 25 settembre allo stadio Avanzi di via Flavio Gioia, la società emergente di Sergio Pellissier ha reso noto l'elenco dei giocatori selezionati per scendere in campo questa stagione. La squadra andrà probabilmente ultimata rispetto ai 23 elementi riportati, ma intanto il Club ha voluto comunicare quello che ad ora è l'organico confermato.

Tra i nominativi, come attaccante, figura anche l'ex capitano gialloblù. Di seguito la lista completa dei tesserati:

Pavoni Filippo (1999, Verona), Tenuti Nicola (1987, Verona), Braga Federico (1993, Verona), Felici Filippo (2001, Ucraina), Romeo Marco (1987, Brescia), Cavallaro Gabriele (2003, Catania), Motta Daniele (2001, Como), Vitale Paolo Adriano (1982, Siena), Fasolo Gianluca (1997, Vicenza), Squizzi Davide (1996, Torino), Pellissier Sergio (1979, Aosta), Beneduce Antonio (1998, Napoli), Facciolo Loris (1986, Padova), El Hatimi Yassine (1998, Casablanca), Davì Tommaso (1998, Vicenza), Gasparato Francesco (1980, Verona), Anastasi Valerio (1990, Catania), Mehmed Shkelzen (1994, Gostivar), Pasinato Federico (2001, Padova), Olivieri Giulio F. (1995, Vicenza), Castellucci Simone (1993, Sora), Inzerauto Kevin (2001, Milano), De Ieseppi Filippo (2001, Verona).