Successo in casa contro Forlì. Quarta vittoria consecutiva per la Tezenis

Quarta vittoria consecutiva per la Tezenis Verona sabato scorso, 4 novembre, al Pala Agsm Aim. I gialloblù hanno superato l'Unieuro Forlì per 96-82, agganciando i romagnoli al secondo posto del girone.

Il match parte senza sorprese nei quintetti. Verona comincia con Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy, accoppiati con Valentini, Allen, Pollone, Johnson e Pascolo. L'inizio è favorevole alla Tezenis che sul 6-0 costringe gli avversari a fermare il gioco con un timeout. Forlì si sblocca dopo essere andata sotto 9-0, ma Verona non perde il controllo e chiude il primo quarto sul 30-18.

Nel secondo parziale, l'Unieuro cambia il modo di difendere e si riavvicina (34-25), ma alla Tezenis basta un timeout per riportarsi sulla doppia cifra di vantaggio. Forlì non molla e, quando si scalda Allen, torna in partita riducendo al minimo lo svantaggio (41-40). Verona ha il merito di reagire e chiude il primo tempo sul 48-42.

Dopo la sosta lunga, Forlì rientra in campo convinta di aver ingabbiato Verona in difesa, ma i gialloblù producono buoni tiri e si portano sul +16 (61-45). Dopo il timeout, l'Unieuro accenna una rimonta ma il terzo quarto si chiude sul 71-57.

Nell'ultimo parziale, Verona tocca il massimo vantaggio di serata sull'81-60. A Forlì restano sei minuti per recuperare e rosicchiando 5 punti costringe i locali a un timeout. Il break dell'Unieuro non spezza il ritmo dei veronesi che blindano il risultato e mettono il lucchetto finale sul 96-82.

«Probabilmente la miglior prova balistica offerta dalla squadra in questa stagione - ha commentato il viceallenatore della Tezenis Verona Andrea Bonacina - Siamo stati bravi a dare un imprinting energetico importante nei primi minuti che è quello che poi ha indirizzato la partita. Forlì ha tentato nel secondo quarto di rientrare sfruttando le capacità dei loro singoli di produrre giocate in uno contro uno e lì siamo stati un po' meno efficaci a proteggere il nostro canestro. Al rientro dagli spogliatoi abbiamo piazzato un altro break che è stato quello decisivo. Nel finale siamo anche riusciti a concretizzare un vantaggio importante che ci potrà venire in aiuto nel confronto diretto, ma ora è prematuro».

Tezenis Verona - Unieuro Forlì 96-82

Tezenis Verona: Mbacke ne, Stefanelli 8, Morati ne, Gazzotti 8, Gajic 0, Devoe 21, Esposito 16, Murphy 18, Massone 9, Penna 3, Udom 13. All. Ramagli.

Unieuro Forlì: Allen 16, Cinciarini 5, Valentini 6, Zampini 9, Tassone 0, Johnson 12, Pascolo 7, Zilli 8, Pollone 16, Radonjic 3. All. Martino.