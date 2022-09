Con vista sulle colline del Lago di Garda, piscina olimpionica tra vigneti e ulivi della Valpolicella

Una rinfrescante piscina olimpionica a diposizione non solo degli ospiti, ma anche a chi lo desidera. Bar, 8 ettari di parco, una sauna a legna a forma di botte sullo sfondo dell’incredibile scenario vitivinicolo della Valpolicella. Villa Cariola, dimora storica del XV secolo e Boutique Hotel 4 stelle, offre un’oasi di pace dotata di tutti i comfort per trascorrere una vacanza all’insegna del vero benessere.

Relax e svago in un’oasi naturale immersa tra i suggestivi territori della Valpolicella, del Lago di Garda e del Monte Baldo. È l’offerta di Villa Cariola a Caprino Veronese fino al 30 settembre: tra tuffi in piscina, bagni di sole, passeggiate nel parco e una ricca proposta di attività all’aria aperta, la splendida dimora storica e Boutique Hotel 4 stelle soddisfa chiunque voglia regalarsi una vacanza all’insegna del puro benessere.



Il cuore pulsante delle piacevoli giornate a Villa Cariola è la piscina olimpionica Aperta anche al pubblico (su prenotazione) oltre che agli ospiti della struttura, la piscina è circondata da oltre trecento lettini e ombrelloni e dispone di un Pool bar dove potersi concedere un delizioso cocktail o uno snack.





Per chi è in vacanza accompagnato da un amico a quattro zampe è presente un’area dedicata per il relax e il divertimento, mentre, per gli amanti del wellness, a disposizione una bellissima sauna a legna a forma di botte.



La piscina scenografica e l’ampio parco sono inoltre messi a disposizione da Villa Cariola per ospitare matrimoni ed eventi speciali.



Il panorama e gli scenari che circondano l’oasi naturale di Villa Cariola permettono agli ospiti di scoprire il territorio attraverso numerose attività outdoor, quali escursioni, passeggiate, tour in bicicletta e canyoning.

Foto: @tom_juenemann