Verona Wine Web 2020

Economia circolare, sviluppo sostenibile e strategie digitali per una filiera del vino sempre più green e orientata all’innovazione. Sono i temi al centro della 2^ edizione di Verona Wine Web, organizzata da La Collina dei Ciliegi e Legalmondo. Sotto la lente, sostenibilità e digitalizzazione declinate in tutti gli ambiti del settore vitivinicolo, dalla vigna alla cantina, dal rapporto col territorio alle nuove tecnologie, fino alla comunicazione, al marketing e ai mercati internazionali. Mercoledì 21 o 2020, ottobre ore 14.30, Ca’ del Moro Wine RetreatLocalità Erbin 31 – Grezzana.

Verona Wine Web come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita, ma soggetta a iscrizione in quanto i posti sono limitati. Per gli operatori è necessaria la registrazione tramite il sito: https://veronawineweb.it/ . Per le presenze stampa è necessario l’accredito da comunicare a: Ufficio stampa La Collina dei Ciliegi, ispropress Eugenia Torelli (328.6617921 - ufficiostampa@ispropress.it) Benny Lonardi (393.4555590 - direzione@ispropress.it)

Verona Wine Web interventi

Intervengono:

Massimo Gianolli, presidente e ad Generalfinance

Marco Torsello, professore Università di Verona

Giulio Busoni, partner Porsche Consulting

Giovanni Mantovani, direttore generale Veronafiere SpA

Roberto Luzi Crivellini, partner Macchi di Cellere Gangemi e Co-Fondatore Legalmondo

Marco Pasquotti, presidente ANDAF Nordest

Ermanno Murari, agronomo La Collina dei Ciliegi

Mario Mauri, Sales Business & Energy Solutions Director Sorgenia

Matteo Cunial, co-founder e ceo Idroplan

Francesca Moriani, amministratore delegato Var Group

Alessandro Manoni, area manager Apra

Paolo Errico, ceo Maxfone

Luca Qiu, fondatore Value China

Modera:

Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo Radio24 - Il Sole 24 Ore

Verona Wine Web programma

VeronaWineWeb2020

Allegati