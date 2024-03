Pasticcera della Valpolicella trionfa a Divina Colomba

Vanna Scattolini della pasticceria Madamadorè, di San Pietro in Cariano, ha recentemente aggiunto un nuovo trofeo alla sua già ricca collezione di premi: una prestigiosa menzione speciale al concorso "Divina Colomba 2024" tenutosi a Bari. La sua colomba pasquale, selezionata tra i migliori dieci dolci su oltre 350 partecipanti, testimonia l'eccellenza e la dedizione della veronese nell'arte pasticcera. La fondatrice della celebre pasticceria Madamadorè ha conquistato la giuria con una ricetta tradizionale arricchita da ingredienti di primissima scelta, tra cui farina macinata a pietra e canditi di arance biologiche di Sicilia, mandorle di Puglia.

La storia di Vanna Scattolini (Madamadorè)

Vanna Scattolini, 51 anni, maestro pasticcere, ha trasformato la sua passione per la creazione di dolci in professione una decina d’anni fa, dando vita, nel cuore della Valpolicella (Verona), alla pasticceria Madamadorè. Lanciandosi nella scommessa di abbandonare un solido posto fisso da impiegata per seguire la sua vocazione di sempre, nel 2015 ha aperto un primo mini-locale a Fumane. Le sue creazioni hanno riscosso un tale successo da essere costretta ad ampliarsi. Nel 2019 è arrivata la nuova location di Madamadorè a San Pietro in Cariano, aperta sette giorni su sette, con oggi 15 dipendenti e svariati collaboratori.

La formazione conseguita alla scuola di maestri pasticceri di fama internazionale, unita alla decennale esperienza, hanno conferito a Vanna una preparazione di altissimo livello, che le viene costantemente riconosciuta nei molti contest cui partecipa con le sue creazioni. Nel suo palmarès: tra le migliori dieci colombe d’Italia al concorso Goloasi 2024; primo premio al «Panettone Awards 2023», finalista alla «Coppa del Mondo del Panettone» del 2022; nel 2021, la Federazione internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria le ha conferito la medaglia d’oro per la migliore colomba, e poi arriva la corona di Pastry Queen miglior pasticciera donna.