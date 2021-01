Un pizzico di cocktail: nasce il nuovo programma dedicato a dessert e cocktail

Un pizzico di cocktail, il nuovo programma di Black & White Tv dedicato ai dessert abbinato ai drink è on-line.

Protagonisti e conduttori sono Luca Perego, pasticcere e food blogger con più di duecentomila followers su Instagram e più di venticinquemila persone su Facebook, insieme a Emanuele Russo, spirits educational specialist per Compagnia dei Caraibi, ovvero formatore dei brand e barman.

Quattro puntate per quattro idee veloci e gustose, facili da realizzare. L'ingrediente protagonista sarà il liquore “Salvia e Limone” di Compagnia dei Caraibi, presente in ogni creazione. Di puntata in puntata ci saranno poi degli ingredienti fissi, che dovranno essere utilizzati nei drink e nei dolci, e degli ingredienti variabili, scelti dal professionista.



Il programma è stato registrato nei mesi scorsi ma l'organizzazione è iniziata durante il lockdown: