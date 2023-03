Al Teatro Camploy lo spettacolo "'Ndrangheta"

Libera Verona, Avviso Pubblico, il Comitato Fossi di Montorio con il patrocinio del Comune di Verona e il sostegno di socie e soci di Banca Etica Verona organizzano al Teatro Camploy (via Cantarane 32 Verona) il 6 marzo 2023 alle ore 20.45 lo spettacolo teatrale ‘Ndrangheta a cura della compagnia Teatro Bresci: «Alla luce delle indagini e dei processi in corso si rileva un radicamento delle organizzazioni criminali come la ‘Ndrangheta in tutta la provincia di Verona».

Lo spettacolo rientra in un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza allo scopo di creare un fronte comune di cittadini, istituzioni, associazioni a contrasto delle mafie, per tutelare la libertà ed i diritti di tutti.