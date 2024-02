Una pasticceria di Isola della Scala tra le migliori d’Italia

La guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia del Gambero Rosso è un punto di riferimento per scoprire le eccellenze dolciarie. Nella nuova edizione 2024 il Veneto brilla, la regione conferma la sua tradizione pasticcera, e si distingue per un'offerta che spazia dalle ricette storiche alle proposte più innovative, testimoniando un settore in continua evoluzione. Iginio Massari, per il Gambero Rosso, resta il migliore nel mondo della pasticceria italiana a cui vanno le Tre Torte d’Oro, ma Verona si difende e ottiene numerosi riconoscimenti, tra questi spiccano le due Torte alla Pasticceria Busato di Isola della Scala con 86 punti.

La Pasticceria Busato: Un trionfo di gusto e tradizione premiato dal Gambero Rosso

Nel cuore di Isola della Scala, patria del celebre riso Vialone Nano, sorge la Pasticceria Busato, un tempio del gusto dove la tradizione pasticcera si fonde con l'innovazione. Recentemente, questa storica pasticceria a conduzione familiare ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di "Due Torte" nella Guida Pasticceri & Pasticcerie 2024 di Gambero Rosso, un sigillo di eccellenza nel panorama dolciario italiano.

La Pasticceria Busato, guidata dall'abilità e dalla creatività di Mario e Alessandro Busato, è un luogo dove la passione per la pasticceria si trasforma in arte. Qui, ogni dolce è un capolavoro, frutto di una meticolosa selezione degli ingredienti migliori, unita a un'eccezionale abilità tecnica. La loro Torta di Riso, proposta in varie declinazioni come la classica, la Sbrisolona e il Risone, è un omaggio alla tradizione locale e un vero trionfo di sapori. Tra le più richieste, la Torta Allegra è un inno alla golosità, una perfetta fusione di sapori e texture. Al suo interno, un croccante pralinato di nocciole si unisce a un morbido cremoso al caramello salato, creando un contrasto delizioso. La mousse al cioccolato al latte avvolge il tutto, aggiungendo un tocco di dolcezza vellutata. Questa torta è un equilibrio armonioso di gusto, dove ogni strato contribuisce a un'esperienza culinaria indimenticabile.

E la Torta Alba è un capolavoro di delicatezza e raffinatezza. Presenta uno strato croccante di nocciole caramellate, seguito da un biscuit alla nocciola che si fonde con la cremosità di una creme brûlée alla vaniglia. Il tocco finale è dato da un cremoso al caramello salato, che si sposa perfettamente con la mousse di nocciola, regalando un'esperienza gustativa ricca e stratificata, dove ogni boccone è un piacere per il palato.

Alessandro Busato, cofondatore dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, incarna il piacere delle cose buone e la bellezza nell'arte pasticcera. La sua passione per il dolce, nata fin da giovanissimo, lo ha portato a confrontarsi con i migliori maestri italiani e francesi, continuando a perfezionare la sua arte.

Mario Busato, seguendo le orme del padre, ha trasformato il suo amore per la pasticceria in una carriera di successo. Dopo essersi laureato in Ingegneria Meccanica, ha scelto di dedicarsi alla pasticceria, arricchendo la sua formazione a Londra e Sydney, lavorando con maestri di grande valore artistico. Tornato nel laboratorio di famiglia, Mario porta avanti la tradizione con passione e dedizione, affiancando il padre nella creazione di dolci che sono pura poesia per il palato.

La Pasticceria Busato non è solo un luogo dove gustare eccellenti dolci, ma un viaggio nella cultura gastronomica italiana, dove ogni morso racconta una storia di passione, tradizione e innovazione.

Tre Torte Gambero Rosso - Veneto

Biasetto a Padova, guidata dal talento di Luigi Biasetto, è un vero gioiello nel mondo della pasticceria. Con 40 referenze tra mignon e monoporzioni, ogni creazione è un capolavoro di equilibrio tra consistenze e sapori. Da non perdere sono il Giardino Siciliano, la tarte au citron, l'Abbraccio di Venere, oltre a macaron e biscotti di qualità superiore.

Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (PD), è un esempio di come la passione per la pasticceria possa essere una tradizione di famiglia. Il locale offre un perfetto mix tra tradizione e innovazione. Il bignè con crema alla vaniglia è un must, così come le altre creazioni che spaziano dalla pasticceria fresca e secca ai salati, dal cioccolato al gelato. I lievitati, i mignon e le torte sono di una qualità eccezionale, rendendo ogni dolce un'esperienza indimenticabile.

LA GUIDA GAMBERO ROSSO 2024

Laura Mantovano, Direttore editoriale del Gambero Rosso ha spiegato che "non basta più solo l'estetica per definire l'eccellenza in pasticceria. Le forme, i colori e il design devono essere supportati da concretezza e solidità. Un buon pasticcere si distingue per la tecnica, l'alta qualità delle materie prime, la capacità di combinare gli ingredienti in modo intelligente e un uso equilibrato di zuccheri e grassi. Questi elementi sono fondamentali per creare dolci che non solo siano belli da vedere, ma anche eccezionali nel gusto."