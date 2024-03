Ora legale 2024: sta per arrivare, ecco quando vanno spostate le lancette

Sta per tornare l'ora legale. Il cambio scatterà a Pasqua nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024. Le lancette degli orologi andranno spostate un'ora in avanti, con le 2 che diventeranno le 3. Si torna all'orario solare domenica 27 ottobre.Un modo semplice per ricordarci del passaggio all'orario estivo? Basta tenere a mente questo promemoria: primavera avanti, autunno indietro. I dispositivi digitali, come smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente.

Cambio ora: i disturbi

L'ora legale è stata introdotta in Italia definitivamente nel 1966 per imitare il bioritmo dei nostri antenati che si svegliavano all'alba senza orologi, seguendo il progressivo anticipo del sorgere del sole in primavera e il ritardo in autunno. L'orario estivo ha anche degli svantaggi: il cambio ha infatti delle ripercussioni sul nostro organismo, in particolar modo incide sul ciclo sonno-sveglia che viene scombussolato provocando stanchezza e distrazione.

Per qualche giorno il cambiamento d'ora può causare stanchezza e irritabilità, specialmente nei bambini e in chi soffre per disturbi del sonno o stress. Tuttavia l'influenza negativa sull'umore tende a svanire per i vantaggi che l'orario estivo porta.

L'ora legale in Italia sarà abolita?

L'ora legale in Italia sarà abolita? A quanto pare per il momento no. La proposta era stata avanzata nel 2018 dai pesi del Nord Europa. Va ricordato che in passato l’ora legale veniva chiamata "ora estiva", perché faceva riferimento ai mesi più caldi dell’anno, ovvero quelli che presentano più ore di luce e che portano all’estate. La Commissione UE ha però per il momento deciso che non ci sarà nessuna modifica sul cambio dell'ora che resterà attivo.

I vantaggi del cambio d'ora

Sicuramente il ritorno dell’ora legale, che resterà in vigore fino alla fine di ottobre, comporta numerosi vantaggi come giornate più lunghe e risparmio energetico: si potrà infatti limitare l’illuminazione nelle case e nei locali grazie alla luce naturale che viene da fuori. Con l’aumento delle bollette, questo si traduce anche in un bel risparmio economico. Vantaggi, dunque, non solo di natura economica ma anche ambientale. Il cambio viene effettuato in orario notturno perché solitamente a quell’ora i trasporti effettuano meno tratte.