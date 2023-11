Oggi 30 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 30 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete – E’ stato un mese molto strano per l’amore. I separati posso cercare nuovi amori. Sul lavoro sono in arrivo nuove proposte ma voi avete dei dubbi. La situazione si sbloccherà entro la fine dell’anno.

Toro – Luna favorevole in amore, avete una bella capacità di azione. Anche sul lavoro la situazione generale è migliore.

Gemelli – Una giornata che parte bene in amore, con la Luna favorevole. Attenti però alle polemiche. Sul lavoro la situazione migliora, ma non scordatevi dei problemi recenti.

Cancro – Luna e Venere contrari anche oggi, provocazioni in arrivo. Sul lavoro non lasciate il certo per l’incerto.

Leone – Periodo ottimo, occasioni per fare nuove amicizie. Sfruttate le vostre capacità, la vostra genialità e la buona carica vitale.

Vergine – Attenti in amore siete agitati in questo periodo. Sul lavoro fate attenzione alle tensioni e alle parole.

Bilancia – Interrogatevi, forse avete dei rimproveri da fare a voi stessi o al vostro partner. Sul Lavoro questo è un periodo importante: non perdete quota e programmate il futuro in modo lucido.

Scorpione – In amore sono favoriti gli incontri, inoltre la situazione è buona per lanciarsi in progetti. Sul lavoro potrebbero arrivare delle proposte.

Sagittario – In amore la situazione migliora, la Luna torna favorevole. Sul lavoro, se avete cambiato dovete ancora ambientarvi, l’hanno prossimo ci sarà un miglioramento.

Capricorno – Siate pazienti in amore. Sul lavoro potrebbero arrivare delle proposte, ma vi prenderete del tempo per valutare, non volete fare passi falsi.

Acquario – In amore la Luna è favorevole e vi sentite di potervi fidare di più di qualcuno. Fate un lavoro molto impegnativo ma che non vi consente di guadagnare quanto vorreste.

Pesci – Attenzione in amore, le coppie potrebbero discutere per motivi di soldi. Rilassatevi, lavorate troppo, avete bisogno di una pausa, programmatela il prima possibile.

Almanacco

Il 30 novembre è il 334º giorno del calendario gregoriano. Mancano 31 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Andrea apostolo è il protettore di pescatori, pescivendoli e paralitici

Etimologia: Andrea, dal sostantivo greco “andreia” “coraggio” e dall’aggettivo “andreios”, “coraggioso”, derivati dal termine “anér-andròs” “uomo”, mutua il significato di “virile, valoroso, coraggioso”. E’ presente, specie in età ellenistica, in tutto il bacino del Mediterraneo. In molte nazioni europee il nome oggi è usato sia al maschile che al femminile.

Accadde oggi

Prima persona colpita da un meteorite, austerity in Italia, i Pink Floyd pubblicano The Wall, Michael Jackson esce con Thriller, è nato Andrea Palladio.

1789. Il granduca di Toscana Pietro Leopoldo Asburgo Lorena abolisce la pena di morte . E’ il primo sovrano al mondo a farlo.

Il granduca di Toscana Pietro Leopoldo Asburgo Lorena abolisce la . E’ il primo sovrano al mondo a farlo. 1921. Il tribunale francese del dipartimento di Senna e Oise condanna alla ghigliottina il serial killer Henry Landru, soprannominato Barbablù . Fingendosi vedovo, aveva sposato 11 donne uccidendole per ottenerne l’eredità.

Il tribunale francese del dipartimento di Senna e Oise condanna alla ghigliottina il serial killer Henry Landru, soprannominato . Fingendosi vedovo, aveva sposato 11 donne uccidendole per ottenerne l’eredità. 1973. Primo drastico provvedimento di austerity in Italia . Il governo, per limitare i consumi, dispone tra l’altro: auto ferme nei giorni festivi, limite di velocità a 120 km orari, benzinai chiusi alle ore 12 nei giorni prefestivi, negozi chiusi alle 19, chiusura degli spettacoli cinematografici e teatrali entro le ore 23.

Primo drastico provvedimento di . Il governo, per limitare i consumi, dispone tra l’altro: auto ferme nei giorni festivi, limite di velocità a 120 km orari, benzinai chiusi alle ore 12 nei giorni prefestivi, negozi chiusi alle 19, chiusura degli spettacoli cinematografici e teatrali entro le ore 23. 1974. Vengono trovati in Etiopia i resti di una femmina di Australophitecus afarensis : un ominide di oltre 3 tre milioni di anni fa, alto 27 centimetri. I ricercatori lo chiamano Lucy in omaggio a una canzone del Beatles.

Vengono trovati in Etiopia i resti di una femmina di : un ominide di oltre 3 tre milioni di anni fa, alto 27 centimetri. I ricercatori lo chiamano Lucy in omaggio a una canzone del Beatles. 1976. Esplode in Italia lo scandalo Lockheed per le forniture aeronautiche, con l’apertura di una inchiesta che coinvolge i ministri Gui e Tanassi e il presidente del Consiglio Mariano Rumor.

Esplode in Italia lo per le forniture aeronautiche, con l’apertura di una inchiesta che coinvolge i ministri Gui e Tanassi e il presidente del Consiglio Mariano Rumor. 1994. Incendio sulla nave da crociera “Achille Lauro” al largo della Somalia. Due passeggeri muoiono durante le operazioni di salvataggio.

Incendio sulla al largo della Somalia. Due passeggeri muoiono durante le operazioni di salvataggio. 2005 – In Francia viene effettuato il primo trapianto facciale su una donna, Isabelle Dinoire, 38 anni, il cui volto è stato devastato dal cane nel tentativo di svegliarla dopo che la donna aveva ingerito una forte dose di sonnifero.

1580 - Nasce Andrea Palladio, pseudonimo di Andrea di Pietro della Gondola (Padova, 30 novembre 1508 – Maser, 19 agosto 1580), è stato un architetto, teorico dell'architettura e scenografo italiano del Rinascimento, cittadino della Repubblica di Venezia.

Influenzato dall'architettura greco-romana, anzitutto da Vitruvio, è considerato una delle personalità più influenti nella storia dell'architettura occidentale. Fu l'architetto più importante della Repubblica di Venezia, nel cui territorio progettò numerose ville che lo resero famoso, oltre a chiese e palazzi, questi ultimi prevalentemente a Vicenza, dove si formò e visse. Pubblicò il trattato I quattro libri dell'architettura (1570) attraverso il quale i suoi modelli hanno avuto una profonda influenza sull'architettura occidentale; l'imitazione del suo stile diede origine ad un movimento destinato a durare per tre secoli, il palladianesimo, che si richiama ai principi classico-romani. La città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto sono uno dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Palladio morì nel 1580 a 72 anni, se non povero, godendo di una condizione economica assai modesta. Le circostanze della sua morte rimangono sconosciute.

1979 – I Pink Floyd pubblicano The Wall: Una copertina sagomata con mattoni bianchi, contornati di nero, con su scritti in stampatello nome della band e titolo dell’album. Si presenta così, nei negozi di dischi del Regno Unito, The Wall undicesima fatica “in studio” del gruppo rock Pink Floyd.

1982 – Esce l’album musicale più venduto di sempre: Centoquindicimilioni di copie vendute, di cui un milione soltanto nella prima settimana di vita. Numeri record che hanno fatto di Thriller l’album più venduto della storia della musica e su cui si è iniziato a costruire il mito di Michael Jackson, quale re incontrastato del pop.

1954 – Prima persona colpita da un meteorite: Starsene comodamente stesi sul divano di casa propria e vedersi venire addosso un ospite indesiderato dallo spazio. E’ l’assurda esperienza capitata, il 30 novembre del 1954, all’americana Elizabeth Hodges, passata alla storia come primo caso accertato di essere umano colpito da un oggetto extraterrestre, nella fattispecie da un meteorite.

Nati 30 novembre

Sei nato oggi? La tua fortuna sta nel saper comprendere tutto ciò che accade e nell’adattarti con grande prontezza alle diverse situazioni. Nella tua professione difficilmente incontri ostacoli e ben presto raggiungi il successo. In amore invece devi affrontare qualche problema e ci vorrà del tempo perché tu possa riconoscere, fra le molte persone che ti adulano, chi ti ama davvero.

1835 – Mark Twain: Per Ernest Hemingway il suo capolavoro, Le avventure di Huckleberry Finn, segnò l’inizio della letteratura americana; prima «non c’era niente».

1874 – Winston Churchill: Modello universale di statista e stratega bellico, nonché uomo di profonda cultura, è annoverato tra i grandi uomini della storia occidentale.

1964 – Fabio Fazio: Conduttore di punta della Rai e personaggio pubblico, tra i più amati e, nello stesso tempo, criticati.

Terrence Malick (1943) – Regista statunitense

Gianfranco Rosi (1964) – Regista e documentarista italiano

Ridley Scott (1937) – Regista inglese

Enzo Tortora (1928) – Conduttore tv italiano

Scomparsi oggi:

1935 – Fernando Pessoa: Poeta, scrittore e aforista, nacque a Lisbona e morì nella stessa città il 30 novembre del 1935. Con il cileno Pablo Neruda, è considerato il poeta più rappresentativo del XX secolo.

1900 – Oscar Wilde: «C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé». È uno dei tanti aforismi lasciati dal uno dei più irriverenti ed eccentrici autori.