Oggi 25 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Non sono pochi quelli di voi che hanno vissuto un periodo difficile, ora in amore c’è bisogno di riscattarsi. Nel lavoro ci sono buone opportunità per chi lavora a chiamata. Svolte definitive per cause e questioni legali in arrivo.

Toro. Interessanti i legami con Capricorno e Toro; oggi potresti ricevere una notizia inaspettata in amore! Le questioni di lavoro si risolveranno molto presto: positività!

Gemelli. Questa Luna favorevole aiuterà anche chi non credeva più nell’amore! Nel lavoro puoi avanzare una richiesta in questa giornata.

Cancro. In questi giorni le cose non vanno come vorresti. Alcuni pianeti come Venere contraria ti rendono diffidente, forse anche polemico. Nel lavoro hai detto tutto quello che pensavi: ora dovrai impegnarti a fare nuove amicizie.

Leone. La Luna è ancora nel tuo segno, le coppie che stanno assieme da tempo adesso possono recuperare. Nel lavoro di recente ci sono state troppe polemiche, non è il momento di fare nuovi investimenti però puoi incominciare a pensarci.

Vergine. Da qui alla fine del mese buone occasioni per l’amore. Nel lavoro non mancheranno opportunità, purtroppo restano problemi legati al passato.

Bilancia. Le crisi di solito non nascono all’improvviso, se devi parlare con una persona fallo. Nel lavoro è necessario prendere le distanze da chi vuole danneggiarti: Giove e Saturno sono favorevoli.

Scorpione. E’ una giornata controversa, attenzioni alle polemiche eccessive in amore. Nel lavoro ci saranno nuovi incarichi e mansioni importanti. E’ un momento molto positivo.

Sagittario. Queste giornate sono positive: non mancherà il desiderio di farsi avanti. Nel lavoro, malgrado le difficoltà sono convinto che chi ha una causa in corso avrà una risposta entro i prossimi mesi.

Capricorno. Ci avviciniamo ad un periodo importante, tuttavia le coppie devono stare attente. Nel lavoro non far partire progetti che possono diventare un problema.

Acquario. La Luna in opposizione non aiuta, anzi genera contrasti! Nel lavoro sarà meglio stare attenti alle spese. Non dimenticare che Uranio è contrario e dovresti fare qualche cambiamento.

Pesci. Se è nata una storia non rinunciarci; hai bisogno di appoggio morale o di riconciliazione. Nel lavoro lascia passare queste ore, verifica bene ogni contatto.

Almanacco

Il 25 marzo è l’84º giorno del calendario gregoriano. Mancano 281 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si celebra l’Annunciazione del Signore. L’Annunciazione del Signore è l’annuncio del concepimento e della nascita di Gesù che viene fatto a Maria e Giuseppe dall’arcangelo Gabriele.

Nati 25 marzo

I nati il 25 marzo non si fermano mai: sono tra gli individui più attivi, energici e dinamici dell’anno. Apparentemente sembrano dei dominatori nati, ma forse sarebbe meglio definirli dei solitari, degli individualisti: quando infatti si trovano a dover guidare un gruppo, non lo fanno quasi mai per desiderio di emergere, ma perché spinti dalle circostanze o dal loro stesso talento. Il matrimonio risulta alquanto difficile per questi individualisti, forse perché sono abituati a ragionare solo per sé: il loro partner deve non soltanto sapere essere un vero compagno, ma anche saper controbilanciare la loro energica personalità. Non troppo dotati di tatto, i nati il 25 marzo hanno un temperamento schietto e sbrigativo che non di rado li mette nei pasticci.

1940 – Mina: Regina incontrastata della musica leggera italiana, con la sua voce dalle infinite possibilità ha interpretato migliaia di canzoni che hanno fatto la storia del Bel Paese.

1942 – Aretha Franklin: Un mito vivente della musica gospel e dell’R&B, dotata di un timbro vocale che le permette qualsiasi virtuosismo e che l’è valso il soprannome di Lady Soul.

1947 – Elton John: Musicista e cantautore tra i più valenti del rock mondiale, per le cronache musicali è il Baronetto.

Accadde Oggi