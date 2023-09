Oggi 17 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Ariete - Cari ariete, questa giornata è ideale per l'amore ma potreste cadere in qualche futile distrazione. Sul lavoro prendetevi dei giorni di relax.

Toro - Cari toro, la giornata di oggi è perfetta per trovare l'amore, basta aprirsi agli altri. Sul lavoro attenzione solo alla sfera finanziaria.

Gemelli - Cari gemelli, ci vuole chiarezza in amore quindi cercate di dire tutto quello che pensate al partner. Sul lavoro, meglio essere cauti.

Cancro - Cari cancretti è arrivato un giorno che regala belle opportunità ai single del segno. Sul lavoro arrivano belle novità.

Leone - Cari leoncini, oggi hai voglia di amore e una grande carica e grinta da riversare nella coppia. Sul lavoro la giornata sarà produttiva e soddisfacente.

Vergine - Cari vergine, siete ancora un po' arrugginiti in amore ma cercate di sforzarvi un po' di più. Sul lavoro c'è agitazione, state attenti.

Bilancia - Cari bilancia, in amore è arrivato il momento di affrontare tutti i problemi che ci sono. Sul lavoro tenete duro e le soddisfazioni non mancheranno.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore è arrivato il momento di godere di un po' di tranquillità e in ufficio, attenzione a qualche disputa con un capo.

Sagittario - Cari sagittario, cercate di non farvi prendere dalla rabbia in amore e sul lavoro bisogna abituarsi e accettare l'ambiente.

Capricorno - Cari capricorno, sarebbe meglio prendere tutto con le pinze in amore perché le stelle sono vacillanti. Sul lavoro c'è un po' di nervosismo.

Acquario - Cari acquario, attenzione in amore perché le acque sono un po' agitate. Sul lavoro bisogna che rivediate qualcosa.

Pesci - Cari pesciolini, arriva il fine anche il momento di godersi un po' la vita. Basta con il solo lavoro, divertitevi di più.

Il 17 settembre il 260° giorno del calendario gregoriano. Mancano 105 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Roberto Bellarmino (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Roberto, dal germanico “Hrodebert”, attestato tra i Longobardi sin dal V secolo, composto da “roth”, “fama”, e “berth”, “illustre”, con il significato “di chiara fama”, si diffuse rapidamente nel Medioevo in Italia e nel resto del mondo.

Sei nato oggi? Che siano creativi o meno, i nati il 17 settembre sono noti per la loro perseveranza nel raggiungere gli obbiettivi. Sebbene ci possano volere molti anni (sembra che a loro piaccia così), essi non solo sono capaci di costruirsi una carriera e di raggiungere una posizione eminente, ma fanno anche di tutto per rimanere in vetta per molto tempo. I nati in questo giorno sono dei veri macigni, difficili da spostare, ma ancora più difficili da sopprimere; una volta che si fissano su un obbiettivo, non importa se alto o modesto, sono praticamente inarrestabili.

1968 – Joe Bastianich: I suoi giudizi lapidari e spesso sopra le righe, in tema di arte culinaria, ne hanno costruito la fama televisiva.

Condannato Enzo Tortora, a Kabul muoiono 6 paracadutisti italiani, vengono liberati 33 minatori intrappolati in miniera.