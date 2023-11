Migliori Pasticcerie d'Italia: le premiate a Verona e provincia

La guida Pasticcerie d’Italia del Gambero Rosso è un punto di riferimento per scoprire le eccellenze dolciarie. Nella nuova edizione 2024 il Veneto brilla con 70 insegne di prestigio, conferma la sua tradizione pasticcera, e si distingue per un'offerta che spazia dalle ricette storiche alle proposte più innovative, testimoniando un settore in continua evoluzione. Le eccellenze della pasticceria veronese premiate con Due Torte sono numerose. Iginio Massari, per il Gambero Rosso, resta il migliore nel mondo della pasticceria italiana a cui vanno le Tre Torte d’Oro, mentre Pasticceria Veneto, a Brescia, è la migliore in Italia.

Migliori Pasticcerie Verona e provincia

Sono numerose le insegne veronesi premiate con Due Torte. Premio Due Torte celebra l'eccellenza nel mondo della pasticceria nelle province venete. Questo riconoscimento è assegnato a quelle pasticcerie che si distinguono per la qualità, la creatività e la maestria nella preparazione dei dolci, rappresentando un punto di riferimento per gli amanti della pasticceria di alta qualità.

DUE TORTE

Pasticceria Busato , Isola della Scala (VR) - 85: grande varietà di dolci di alta qualità, tra cui spiccano la monoporzione di torta di rose, il risino strepitoso, e la Bomba, un maxi bignè craquelin. Non mancano i classici come mignon, pesche all’Alchermes e frollini. Le torte sono eccellenti, con la rinomata millefoglie e la Meraviglia, un connubio di lampone, pistacchio e cioccolato bianco.

Lorenzetti , San Giovanni Lupatoto (VR) - 82: Fondata da Renzo Lorenzetti, è rinomata per i suoi grandi lievitati, pandoro, panettone, nadalin alla veneziana al Recioto, colombe e l'Agostin, un lievitato all'albicocca, sono il risultato di ingredienti selezionati e lavorazioni sapienti.

Dolce Locanda , Verona - 82: Parte della galassia di locali dello chef Giancarlo Perbellini. La giornata inizia alla grande con croissant, girelle all'uvetta e gustosi risini. Il repertorio di mignon è notevole, con cannoli, bignè, deliziosi cubotti come la zuppa inglese e tartellette con crema e frutta o mousse. Da non perdere le monoporzioni, tra cui spicca la cheesecake al cassis. Le torte da forno da provare sono la sbrisolona extracioccolato e la torta di rose.

Flego , Verona - 82: Le monoporzioni sono un punto di forza, come il Globo, una bavarese al gianduia con cuore alla nocciola, e la Sette cieli, che sorprende per la sua alternanza di consistenze, oltre ai classici tiramisù. Le torte spaziano dalla squisita Sacher alla tipica Torta Russa, una specialità veronese.

Tomasi , Verona - 81: fragranti brioche, golosi fagottini di mele o ricotta, squisite girelle e il risino, caldo e avvolgente. I bignè (soprattutto quelli con la crema) sono di alto livello, prodotti di punta i Baci di Giulietta e i Sospiri. La bresciana è particolarmente consigliata, ma anche chi predilige uno stile più contemporaneo troverà soddisfazione. Da non perdere il Nadalin e la Piccola Arena.

Casa del Dolce, Cologna Veneta (VR) - 80: Rinomata per il suo Finissimo mandorlato, offre anche il pluripremiato panettone classico e i soffici Pic nic con albicocche di Costigliole, il Colpo di fulmine con biscotto al caffè, mousse al caramello e cioccolato al latte.

Dolci della Regina, Garda (VR) - 80: Offre ottime colazioni, fragranti crostatine, croissant ben realizzati e le deliziose rose al burro, grande varietà di torte, e la tradizionale Fogàsa gardesana e i tipici San Vigilini con uvetta sultanina. Da non perdere i grandi lievitati, in particolare il Pan d'Ottone.

UNA TORTA

Pasticceria Roma, via Cesena 14 a Verona. Punteggio 77.

Pasticceria Perlini, via Verdi 7 a Verona. Punteggio 79.

Pasticceria Davide Dall’Omo, via Don Girardi 11 a Verona. Punteggio 79.

Pasticceria Dal Fior, viale Nino Bixio 32 a Verona. Punteggio 75.

Pasticceria Adami, via Madonnina 3 a San Giovanni Lupatoto. Punteggio 79.

Pasticceria Aroma, via Madonna 388 a Bovolone. Punteggio 78.

PASTICCERIE PREMIATE DAL GAMBERO ROSSO IN VENETO

Tre Torte (massimo punteggio)

Biasetto a Padova, guidata dal talento di Luigi Biasetto, è un vero gioiello nel mondo della pasticceria. Con 40 referenze tra mignon e monoporzioni, ogni creazione è un capolavoro di equilibrio tra consistenze e sapori. Da non perdere sono il Giardino Siciliano, la tarte au citron, l'Abbraccio di Venere, oltre a macaron e biscotti di qualità superiore.

Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (PD), è un esempio di come la passione per la pasticceria possa essere una tradizione di famiglia. Il locale offre un perfetto mix tra tradizione e innovazione. Il bignè con crema alla vaniglia è un must, così come le altre creazioni che spaziano dalla pasticceria fresca e secca ai salati, dal cioccolato al gelato. I lievitati, i mignon e le torte sono di una qualità eccezionale, rendendo ogni dolce un'esperienza indimenticabile.

LA GUIDA GAMBERO ROSSO 2024

Laura Mantovano, Direttore editoriale del Gambero Rosso ha spiegato che "non basta più solo l'estetica per definire l'eccellenza in pasticceria. Le forme, i colori e il design devono essere supportati da concretezza e solidità. Un buon pasticcere si distingue per la tecnica, l'alta qualità delle materie prime, la capacità di combinare gli ingredienti in modo intelligente e un uso equilibrato di zuccheri e grassi. Questi elementi sono fondamentali per creare dolci che non solo siano belli da vedere, ma anche eccezionali nel gusto."