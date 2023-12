Migliori panettoni del supermercato: molti non raggiungono la sufficienza, la classifica

Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori panettoni in vendita nei supermercati. Un risultato impietoso per i marchi veronesi. La graduatoria è stata stilata mediante una degustazione alla cieca e vi sono entrati a far parte tutti quei lievitati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 50. Il primo posto è stato conquistato da Motta, il solo a raggiungere la sufficienza con un voto di 61/100: "L'unico panettone in degustazione a presentare un accenno di alveolatura, ben sviluppato e dal colore uniforme - si legge nella motivazione -. I canditi sono pochi, l'uvetta è agglomerata sui bordi, la crosta un po' troppo molle. Il profumo è distintamente artificiale (come in tutti gli altri casi), ma si distingue una buona nota di limone, e in generale sentori dolci che non dispiacciono. Al palato risulta un po' secco, ma tutto sommato il morso non è spiacevole, pur lasciando la bocca un po' impastata sul finale". Alle sue spalle Bauli (57.7/100) e Melegatti (56.4/100).

Natale 2023, i migliori panettoni del supermercato, la classifica del Gambero Rosso:

"A vederli da fuori sono belli, precisi, ben sviluppati e dal colore uniforme, ma al taglio – e soprattutto al naso e al palato – è tutta un’altra storia" concludono gli esperti dopo la degustazione.

Motta - Voto: 61/100

Descrizione: Presenta una lieve alveolatura, colore uniforme, pochi canditi e uvette agglomerate. Crosta un po' troppo molle. Profumo artificialmente dolce con note di limone. Al palato è leggermente secco e lascia la bocca impastata.

Bauli - Voto: 57.7/100

Descrizione: Mollica compatta e umida, tendente a sfaldarsi. Profumo di vanillina e dolcezza artificiale. Gusto migliorato in bocca nonostante i canditi di bassa qualità. Ricorda i panettoni da supermercato dell'infanzia.

Melegatti - Voto: 56.4/100

Descrizione: Colore pallido, impasto con pochi canditi. Profumo dolce di riso, latte, caramello e vaniglia, leggermente artificiale. Assomiglia più a una merendina che a un panettone, con un eccesso di lievito percepibile al palato.

Tre Marie - Voto: 53.8/100

Descrizione: Forma bassa e larga, pasta gialla con uvetta morbida e pochi canditi. Profumo poco allettante con note alcoliche e artificiali. Assaggio caratterizzato da sentori alcolici persistenti e una nota amara.

Paluani - Voto: 51.6/100

Descrizione: Aspetto compatto e pallido, con pochi canditi. Odore chiuso e stantio, che in bocca diventa acido e stucchevole, con un eccesso di lievito.

Maina - Voto: 49.3/100

Descrizione: Aspetto disomogeneo e colore troppo chiaro. Odore di chiuso con note alcoliche e di formaggio. Canditi duri, mollica compatta e sapore dolce artificiale.

Balocco - Non Classificato

Descrizione: Aspetto poco rassicurante, colore chiarissimo e mollica disomogenea. Odori di cartone, aceto, formaggio e fermentazione. Mollica secca e non scioglievole, rendendolo inclassificabile.

Nessuna private label (i brand dei supermercati che molto spesso riservano piacevoli sorprese, ma che giocano un campionato a parte), sono stati analizzati solo i marchi classici della grande industria.