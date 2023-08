Dove fare aperitivo al Lago di Garda

Il lago di Garda è una delle mete più amate dai turisti e dai veronesi per trascorrere una giornata di relax, dove gustare un buon aperitivo, magari in riva all’acqua, ammirando il panorama e sorseggiando un drink, un Lugana o Valpolicella, e ovviamente il tipico spritz veneto accompagnato da eccellenze del territorio.

Ecco una selezione dei locali migliori dove fare aperitivo sul lago di Garda, ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche!

I beach bar

Una lista di beach bar perfetti per vivere il lago a ogni ora del giorno.

El Riel a Peschiera: location meravigliosa e con vista lago. Il servizio parte dalla colazione fino all'aperitivo, oltre alle serate organizzate con musica live.

Yachting Bar Marina per un tocco glamour a Colombare di Sirmione. Serate in musica o con dj che animano la zona del piccolo porticciolo.

Brema beach bar: il luogo ideale per rilassarsi a Sirmione con deliziosi cocktail e stuzzichini. Il parcheggio è a due passi.

Copelia a Padenghe sul Garda, molto affascinante, la vista sul lago è davvero incantevole. Frequentatissimo, soprattutto la domenica, con spiaggia adiacente e aperitivo con spettacoli e musica.

Beach Bar & Food a Castelnuovo del Garda: location fronte lago, Lido Campanello, buoni i drink, ci si può fermare per pranzo oltre ad aperitivi e cene con serate musicali, "famoso" il sabato latino. Si trova sulla passeggiata che da Peschiera va a Lazise, ambiente giovane ed informale. Affaccio strepitoso con una menzione per i tramonti che si possono ammirare, con atmosfere quasi surreali e molto evocative.

I locali

La Terrazza del Boff: a Costermano un luogo romantico e raffinato che offre una vista spettacolare sul lago el tramonto. Qui si può gustare un aperitivo con vini e cocktail di qualità, accompagnati da taglieri di salumi e formaggi a km zero e altre prelibatezze. Chi vuole può fermarsi anche per cena e assaporare i piatti della tradizione rivisitati dallo chef.

Blanka: locale storico e alla moda di Bardolino, propone una vasta scelta di cocktail, gin e cicchetti in stile veneziano. Arredato in bianco e nero e luci soffuse, è il posto giusto per chi cerca un aperitivo di tendenza e di qualità. Situato in pieno centro a Bardolino, è frequentato da un pubblico giovane e cosmopolita.

La Motta New Beach Bar: si trova sul Lungo Lago del magnifico borgo di Garda, poco distante dalla scenografica Punta San Vigilio, ed è affacciato direttamente sulla spiaggia. Offre una terrazza sull’acqua dove si può bere un drink con vista tramonto. L’aperitivo si accompagna con piatti freddi e piadine, oppure si può fare un bagno rinfrescante nel lago. Un posto ideale per chi ama l’atmosfera vacanziera e rilassante.

La Taverna: a Punta San Vigilio un angolo romantico e suggestivo. Per l'aperitivo si può sceglier i tavolini direttamente nel pontile, nel giardino ombreggiato da olivi secolari o nella sala interna con camino. I prezzi sono leggermente superiori alla media, ma ne vale la pena per godersi un momento indimenticabile.

Chiosco Zattera in località Porto La Zattera, proprio a metà strada tra i due borghi incantevoli di Desenzano e Sirmione. Famoso per i tramonti mozzafiato sul lago che si godono bevendo un aperitivo sulla sua terrazza, è un locale dall’atmosfera molto informale, dove ci si siede su divanetti di legno tra piccole capanne di paglia allestite proprio in riva al lago.

Baia Bianca a Manerba del Garda, dove puoi goderti un drink sulla spiaggia con sabbia bianca e ampio spazio verde, e anche noleggiare lettini e ombrelloni o fare diving e windsurf.

Circus Cafè a Desenzano del Garda, dove puoi trovare un locale alla moda, giovane e di tendenza adatto ad ogni tipo di clientela, con un ampio dehors che diventa il cuore del divertimento.

Bar Ristorante Barracuda a Sirmione, dove puoi trovare un locale curato e romantico, con pochi tavolini in riva al lago e drink molto buoni.