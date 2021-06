Giovani e lavoro: famoso imprenditore italiano offre lavoro con un video YouTube

Imprenditore attivo nel campo dei New media da oltre vent’anni, manager e stratega dietro le quinte dei più importanti Influencer italiani, Roberto Buonanno, in un periodo dove in Italia si parla solo di disoccupazione giovanile, offre opportunità di lavoro attraverso un video YouTube!

L’imprenditore, titolare di 3Labs Srl, azienda editrice di SpazioGames.it e delle edizioni italiane dei siti leader nel settore della tecnologia Tom’s Hardware e TechRada, ha infatti pubblicato ieri sera sul suo canale YouTube, un video dal titolo:

“I 5 LAVORI più RICHIESTI nel 2021 | OFFRO LAVORO!”

“Lo sò, ti hanno detto che in Italia c’è tanta disoccupazione? Non fermarti alle notizie dei telegiornali, ti assicuro che anche in Italia c’è tantissima ricerca, ci sono lavori che hanno tantissima domanda! Io stesso offrirò lavoro ai primi 10 che mi contatteranno per ciascuna delle professioni che elenco in questo video.” - scrive nella descrizione video Roberto Buonanno.

Come candidarsi ai lavori di Smartworking

Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e sul metodo di candidatura le trovate ascoltando il video YouTube dell'imprenditore Roberto Buonsnno.

Per candidarsi Link video

Chi è Roberto Buonanno

Imprenditore attivo nel campo dei “new media” da oltre vent’anni, manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani.

Nel 2003 ha aperto la prima società capogruppo, 3Labs S.r.l. Le sue aziende lavorano e comunicano nei settori della Tecnologia, Social Network, Influencer Marketing,Giochi tradizionali da tavolo, Videogiochi ed eSport. Questi ultimi sono i videogame affrontati in maniera professionale e competitiva.

Dal 2001 editore di testate giornalistiche online. Ha lanciato il primo magazine online nel 2001 per trasformare in qualcosa di più concreto la sua passione per la musica rock e Metal: oggi www.truemetal.it è tuttora un punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Nel 2003 ha avviato l’edizione italiana del più popolare magazine di informazione tecnologica al mondo, Tom’s Hardware. Oggi tomshw.it è una testata giornalistica di primo livello italiano. Ha avviato una divisione aziendale specializzata nell’Influencer Marketing, Tom’s Hardware Network. Dal 2012 lavora fianco a fianco ai più grandi Youtuber italiani.

Nel 2020 ha aperto, assieme a due soci - Manabe Repici e Saykoa Orlando - la sesta società specializzata nella consulenza per il Personal Branding nella sua accezione più moderna. Si chiama Carismatika e la sua missione è trasformarti in Business Influencer.

Oggi Roberto crea opportunità educando gli influencer del futuro!