Cena stellare nella Terrazza dell'Arena

Una cena stellata nella suggestiva terrazza che congiunge il primo anello dell’Arena di Verona con l’ala in pietra simbolo dell’anfiteatro scaligero in tutto il mondo. È l’esperienza esclusiva da assaporare in The Star Roof, le cene con chef Mattia Bianchi tutte le sere del festival lirico fino al 9 settembre.

In questa location da sogno, prima dell’opera, 24 ospiti potranno accedere a un’esperienza gastronomica stellare. Dopo il calice di benvenuto, verrà infatti loro servita una cena stellata, composta di quattro portate (selezionate con particolare attenzione alla stagionalità e al territorio). Insieme all' antipasto, primo, secondo e dessert, sarà servita una pregiata selezione di Vini Sartori.

Lo Chef è Mattia Bianchi del Ristorante Amistà, Stella Michelin dal 2020, all’interno del 5*Lusso Byblos Art Hotel Villa Amistà di proprietà della Famiglia Facchini, è stato scelto da Fondazione Arena per offrire agli ospiti la possibilità di lasciarsi conquistare dalle eccellenze della cucina italiana prima di godersi gli spettacoli del festival lirico.

Il menù

Il menu firmato da Mattia Bianchi è un viaggio tra i profumi e i sapori freschi e vibranti dell’estate, che celebra il territorio italiano e veronese attraverso ingredienti stagionali e la visione cosmopolita che da sempre caratterizza la sua cucina.

Dopo il calice di benvenuto, il percorso (in quattro portate abbinate a una selezione di vini) si apre con un grande classico di Chef Bianchi, Patata soffice all’olio, mazzancolle e profumi mediterranei; il primo piatto è un inno all’estate e all’Italia, Risotto “in bianco” al pomodoro, basilico e petali di rosa; il secondo piatto, Rombo chiodato, scarola e salsa al beurre blanc, ha come protagonisti alcuni dei sapori mediterranei per antonomasia, come le olive taggiasche, i frutti del cappero e i pinoli. Finale in dolcezza con un dessert rinfrescante e profumato, Cremoso allo yogurt, verbena e pesche di Verona.

«Cucinare è la mia passione e cucinare in Arena è per me sì motivo di orgoglio, ma anche una grande responsabilità, e non solo perché Verona è la città in cui sono nato, ma perché queste esperienze in anfiteatro saranno tra le più prestigiose della stagione areniana 2023, nell’anno del centenario» commenta Mattia Bianchi.

THE STAR ROOF

La terrazza delle stelle è un luogo tanto magico quanto poco conosciuto, persino dagli stessi veronesi. Si tratta del piano che congiunge il primo anello dell’Arena con l’ala (sopravvissuta al terremoto del 1117 e da sempre simbolo dell’anfiteatro), offrendo così un suggestivo scorcio su Piazza Bra e sul suo storico Liston, sempre brulicanti di visitatori.

Terminata la cena, gli ospiti verranno accompagnati in prima fila star per assistere all’opera dalla più richiesta delle poltronissime di platea e, durante l’intervallo, godranno di un esclusivo servizio cortesia in una specifica area a loro riservata. Ad oggi sono già 30 le serate sold out per questa proposta davvero unica che da quest’anno è disponibile per l’acquisto anche online sul sito www.arena.it.

«Questa nuova esperienza segna un passo importante nella nostra collaborazione con Fondazione Arena» dichiara Alessandro Rossini, CEO del Gruppo Noahlity. «Abbiamo scelto di puntare sull’esperienza nell’hospitality del 5*Lusso Byblos Art Hotel Villa Amistà e sul talento di Mattia Bianchi, uno chef veronese che si è guadagnato l’ambita stella Michelin. Abbiamo piena fiducia in questo nuovo inizio all’insegna dell’eccellenza e della promozione della territorialità. Crediamo nell’assoluto valore dell’accoglienza e vogliamo che ciascun ospite si senta il protagonista di una serata indimenticabile».