Origine dei cognomi veronesi: Righetti

La mappa dei cognomi d'Italia mostra al quarto posto nei cognomi veronesi, un numeroso gruppo di Righetti.

Ci sono circa 2544 famiglie Righetti in Italia, di cui 908 solo in Veneto.

Origine

Nobile famiglia bolognese molto antica, originaria di Cento, propagatasi nel corso dei secoli, in diverse regioni d'Italia, specialmente nel Veneto. L'origine del cognome Righetti, è anteriore al XVI secolo e dovrebbe derivare da forme ipocoristiche dell'aferesi di nomi come Amerigo, Federigo, Oderigo o simili appartenuti al capostipite. Il cognome Righetti è ricordato in testi, atti notarili e contratti di vendita di case e terreni fin da tempi assai antichi.