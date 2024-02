Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 7 febbraio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati. Inventato il trapano del dentista, Charlot debutta al cinema, buon compleanno Vasco Rossi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, l'amore va bene anche se bisognerà affrontare qualche piccola discussione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che tutto stia andando come dovrebbe.

Toro - Cari toro, questo è un periodo d'oro per voi che vi regalerà emozioni e anche soddisfazioni lavorative. In amore attenzione solo a qualche fraintendimento.

Gemelli - Cari gemelli, vi vede un po' giù di morale ma bisognerà affrontare la negatività e trasformarla in grinta. Qualcuno potrebbe farvi un torto ma bisognerà chiarire subito.

Cancro - Cari cancretti, sono un po' strane queste giornate di inizio febbraio perché vi sentite di non aver ancora ottenuto ciò che desideravate. Cercate di non crogiolarvi in questa sensazione ma reagite.

Leone - Cari leoncini, oggi siete un po' agitati anche se Giove a favore vi darà una bella spinta. In amore è un momento di stasi ma presto si risvglierà un po' di passione. Sul lavoro meglio non strafare.

Vergine - Cari vergine, potreste dover affrontare un imprevisto sul lavoro che vi metterà i bastoni tra le ruote. Sul piano sentimentale cercate di dialogare un po' di più con il partner.

Bilancia - Cari bilancia, in amore meglio non guardarsi sempre indietro, vivete il presente. Sul lavoro è un periodo molto impegnativo ma anche soddisfacente.

Scorpione - Cari scorpioncini cercate di fare nuovi incontri. Sul lavoro c'è qualcosa da chiarire ma questo è il momento giusto per farlo.

Sagittario - Cari sagittario, bella questa giornata per aprirsi agli altri quindi, se siete ancora single, cercate di uscire. Sul lavoro è arrivato il momento della svolta.

Capricorno - Cari capricorno, in questa giornata bisognerà affrontare una situazione amorosa un po' complicata e sul lavoro, bisogna avere molta pazienza.

Acquario - Cari acquario, cercate di avere una prospettiva diversa nei confronti della vita e lasciatevi andare molto di più in amore. Il lavoro? C'è aria di cambiamenti.

Pesci - Cari pesciolini, se c'è qualcosa che vi tormenta da tempo, cercate di affrontarla e superarla. Sul lavoro, abbiate il coraggio di esporvi un po' di più.

Almanacco

E’ il 38° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 327 giorni.

Santi del giorno: San Teodoro (Soldato e Martire) protettore di militari e reclute.

Nati 7 febbraio

Sei nato oggi 7 febbraio? Hai una intelligenza aperta, versatile e la tua sete di cultura ti spinge ad un continuo miglioramento. Nel lavoro affronterai diversi cambiamenti e qualche difficoltà, ma poi i tuoi meriti verranno riconosciuti. In amore, a volte, per curiosità e desiderio di nuove esperienze ti cacci in situazioni difficili: solitamente ne esci grazie a improvvisi colpi di fortuna, ma un po’ di prudenza in più non guasterebbe.

1952 – Vasco Rossi: Blasco e Komandante sono i suoi due soprannomi più popolari, ma per la storia del rock italiano, di cui è un protagonista di primo piano, è Vasco e basta. Emiliano di Zocca.

1812 – Charles Dickens: Riconosciuto come il più grande romanziere dell’età vittoriana e il fondatore del romanzo sociale, i suoi libri sono tra i grandi classici della letteratura mondiale.

Accadde Oggi

1497 – Girolamo Savonarola, frate domenicano, reggente di Firenze, ordina il Falò delle vanità;

1613 – Michele Romanov diventa Zar di Russia;

1871 – Un dentista statunitense inventa il trapano odontoiatrico a pedale: un modello a molle che raggiunge gli 800 giri al minuto.

Un dentista statunitense inventa a pedale: un modello a molle che raggiunge gli 800 giri al minuto. 1900 – Viene fondato in Inghilterra il Partito Laburista

Viene fondato in Inghilterra il 1914 – Charlot debutta al cinema : Agli albori del mito di Hollywood, nelle sale vennero proiettate per la prima volta le avventure di un maldestro e adorabile vagabondo; di lì a poco sarebbe entrato nei cuori di tutti, diventando un’icona della storia del cinema e la principale fonte d’ispirazione per i più grandi “maestri del sorriso”.

: Agli albori del mito di Hollywood, nelle sale vennero proiettate per la prima volta le avventure di un maldestro e adorabile vagabondo; di lì a poco sarebbe entrato nei cuori di tutti, diventando un’icona della storia del cinema e la principale fonte d’ispirazione per i più grandi “maestri del sorriso”. 1962 – Il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con Cuba

Il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con 1971 – In Svizzera le donne ottengono il diritto di voto.

In Svizzera 1984 – Gli astronauti Bruce McCandless II e Robert L. Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza “guinzaglio”

Gli astronauti Bruce McCandless II e Robert L. Stewart eseguono la 1990 – I l Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere.

l Comitato Centrale del accetta di cedere il monopolio del potere. 1992 – I dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull’Unione Europea noto come Trattato di Maastricht.

I dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull’Unione Europea noto come 2014 – Per la prima volta si svolgono i Giochi Olimpici invernali in Russia. La cerimonia inaugurale a Soci, sul Mar Nero.

1940 – La Disney lancia Pinocchio al cinema: A poco più di due anni dallo strepitoso successo di Biancaneve e i sette nani, Walt Disney portò nelle sale americane il suo secondo lungometraggio, ispirandosi al celebre romanzo di Carlo Collodi, dalla cui lettura il produttore rimase profondamente colpito.