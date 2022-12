Domenica 4 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano. Mancano 27 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Barbara (Martire), protettrice di architetti, artiglieri, armaioli, minatori, muratori, pompieri, campanari e quanti rischiano una morte improvvisa.

Etimologia: Barbara, dal greco “barbaroi”, “straniero” termine onomatopeico creato per indicare l’apparente balbettio di quanti non si esprimevano nell’idioma ellenico, si trasformò in seguito in un “cognomen” romano, molto diffuso tra le classi più umili.

Accadde oggi

1674 – Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan (diverrà la città di Chicago )

– Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del (diverrà la città di ) 1943 – Seconda guerra mondiale: il capo della resistenza jugoslava Maresciallo Tito , proclama un governo provvisorio democratico in esilio della Jugoslavia.

– Seconda guerra mondiale: il capo della resistenza jugoslava , proclama un governo provvisorio democratico in esilio della Jugoslavia. 1969- Fred Hampton, ventunenne leader delle Pantere Nere, viene ucciso dalla polizia di Chicago . Il movimento delle Pantere Nere nasce per sostenere il processo di emancipazione e liberazione degli afroamericani d’America, fino ad allora pesantemente discriminati, socialmente, politicamente e legislativamente.

. Il movimento delle Pantere Nere nasce per sostenere il processo di emancipazione e liberazione degli afroamericani d’America, fino ad allora pesantemente discriminati, socialmente, politicamente e legislativamente. 1977- Jean-Bédel Bokassa, presidente della Repubblica Centro Africana, s’incorona Imperatore col titolo di Bokassa I dell’Impero Centro Africano. Tenta di spiegare la sua singolare iniziativa con la necessità di creare un potere forte in grado di aiutare il Centro Africa a elevarsi dal resto del continente.

col titolo di Bokassa I dell’Impero Centro Africano. Tenta di spiegare la sua singolare iniziativa con la necessità di creare un potere forte in grado di aiutare il Centro Africa a elevarsi dal resto del continente. 1991- Dopo oltre sessant’anni, cessano di operare i voli della compagnia aerea Pan Am . Nata nel 1927, la Pan Am Airlines, diventa presto la principale aviolinea statunitense. Disastri aerei e attentati terroristici puntellano la storia della compagnia: tra i più tragici, il disastro di Tenerife, nel 1977.

Dopo oltre sessant’anni, . Nata nel 1927, la Pan Am Airlines, diventa presto la principale aviolinea statunitense. Disastri aerei e attentati terroristici puntellano la storia della compagnia: tra i più tragici, il disastro di Tenerife, nel 1977. 1997- Muore a Pitigliano il maestro Alberto Manzi . Nato a Roma nel 1924, dopo l’esperienza in guerra come sommergibilista, Manzi inizia l’attività didattica, portando in tv, le sue ricerche di psicologia didattica con la celebre trasmissione “Non è mai troppo tardi”, Manzi cura sussidiari, libri di letture, diari scolastici e pubblica 30 titoli.

. Nato a Roma nel 1924, dopo l’esperienza in guerra come sommergibilista, Manzi inizia l’attività didattica, portando in tv, le sue ricerche di psicologia didattica con la celebre trasmissione “Non è mai troppo tardi”, Manzi cura sussidiari, libri di letture, diari scolastici e pubblica 30 titoli. 2005 – Rita Borsellino , sorella del magistrato Paolo Borsellino ucciso nel 1992 dalla mafia, vince col 66,9% dei voti le prime elezioni primarie del centrosinistra per la Presidenza della Regione Siciliana.

– , sorella del magistrato Paolo Borsellino ucciso nel 1992 dalla mafia, vince col 66,9% dei voti le prime elezioni per la Presidenza della Regione Siciliana. 2008 – Per la prima volta nei suoi 10 anni di vita la Banca Centrale Europea riduce il tasso di sconto del 75%.

1980 – I Led Zeppelin si sciolgono: “Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico ed il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere – in piena armonia tra noi ed il nostro manager – che non possiamo più continuare come eravamo”. Poche righe che scrivono la parola fine alla parabola musicale dei Led Zeppelin, una pietra miliare della storia del rock e una band tra le più innovative in assoluto, capace di far convivere generi distanti come heavy, blues e folk.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 4 dicembre sono persone coraggiose, aggressive e passionali, che si gettano a capofitto in ogni cosa, anima e corpo. Dolore, lotta e conflitto non sono affatto degli estranei per loro e molto spesso si trovano a sfidare ostacoli giganteschi, oppure a combattere anche se tutti i pronostici li danno perdenti. Ciononostante possono avere ottime probabilità di raggiungere i propri obiettivi utilizzando una curiosa combinazione di garbo e vitalità e, contemporaneamente, facendo attenzione a non suscitare negli altri inutili gelosie.Alcuni tra i nati in questo giorno, mostrano di essere particolarmente abili nell’insinuare la paura nel più temuto degli avversari, o per lo meno un preoccupante senso d’angoscia.

1949 – Jeff Bridges: Figlio d’arte, cresciuto a cinema e musica, Jeffrey Leon Bridges nasce a Los Angeles, in California, e a vent’anni inizia una quarantennale carriera sul grande schermo.

Scomparsi oggi:

1975 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso.

1993 – Frank Zappa: Artista di straordinario talento, nato a Baltimora, nel Maryland, e morto a Los Angeles nel 1993, è annoverato tra i maggiori compositori del Novecento.

1999 – Muore a 79 anni Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei deputati, esponente del Partito comunista e compagna di Palmiro Togliatti.