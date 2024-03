Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 26 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata torna la voglia di conoscere persone nuove quindi se siete single, apritevi di più nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene ma per adesso godetevi un po' di relax.

Toro - Cari toro, l'amore non sta andando nel migliore dei modi ma bisogna avere pazienza. Se avete rotto da poco con qualcuno ripartite da voi stessi. Sul piano lavorativo non ci sono problemi.

Gemelli - Cari gemelli, le stelle proteggono la sfera sentimentale quindi passate più tempo con il partner e organizzate qualcosa di speciale. Sul lavoro attenzione solo a qualche piccola questione di soldi.

Cancro - Cari cancretti, in amore ci sono tensioni nelle relazioni non stabili quindi attenzione, chi si vuole bene, invece, può fare progetti per il futuro. Sul lavoro arrivano grandi soddisfazioni.

Leone - Cari leone, le stelle parlando di qualche difficoltà in amore, soprattutto se ci sono stati problemi di recente. Sul lavoro state iniziando a ottenere molto più di quello che avevate previsto.

Vergine - Cari vergine, questa giornata favorisce i single che possono fare nuovi incontri interessanti. Le coppie stabili, invece, possono ritrovare un bel po' di passione.

Bilancia - Cari bilancia, non perdete le speranze in amore perché sono in arrivo emozioni forti. Sul lavoro arrivano novità ma un po' alla volta quindi, siate pazienti.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore ci vuole un po' più di attenzione con le parole perché rischiate di scatenare forti litigi. Sul lavoro meglio staccare la testa per un po'.

Sagittario - Cari sagittario, finalmente vi liberate di un'opposizione di Marte che vi stava appesantendo da un po' quindi l'amore torna sereno. Sul lavoro aspettatevi grandi soddisfazioni.

Capricorno - Cari capricorno, cercate di aprirvi di più con le persone care e se non state vivendo un bel periodo chiedete aiuto. Sul lavoro bisognerà prendere decisioni importanti.

Acquario - Cari acquario, oggi porta un bel recupero nella vita sentimentale dopo qualche giorno un po' nervoso. Sul lavoro, attenzione a qualche collega che potrebbe farvi innervosire.



Pesci - Cari pesci, se siete single aspettatevi nuovi incontri speciali, se, invece, state vivendo una crisi d'amore allora riuscirete a prendere una decisione importante con grande lucidità.

Almanacco

ll 26 marzo è il 85º giorno del calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant'Emanuele Martire visse attorno al terzo secolo dopo Cristo in Anatolia ed è oggi ricordato come esempio di coerenza alla fede cattolica e coraggio, nonché come simbolo di devozione ed amicizia.

Etimologia: Emanuele, nome biblico, deriva dall’invocazione con la quale il profeta Isaia invocò il Messia atteso dal “popolo eletto”: “Imma-nu-El”, “Dio è con noi”. Nel Vangelo secondo Matteo, anche Gesù era indicato con l’epiteto di “Immanuel”. Da qui la pronta diffusione del nome già nelle prime comunità cristiane.

Nati 26 marzo

Sei nato oggi? Anche se non ti mancano l’ardore e l’entusiasmo tipici del tuo segno, riesci comunque ad agire in modo prudente e ponderato. Questa particolare combinazione ti permette di ottenere nel lavoro buoni risultati o addirittura un grande successo. In amore prediligi le situazioni stabili, detesti le tensioni e riesci a creare intorno a te un clima sereno e rassicurante.

1893 – Palmiro Togliatti: Leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana, per avversari e “compagni” di allora fu il Migliore. Nato a Genova.

1975 – Roberto Bolle: Primo ballerino italiano contemporaneo, ha danzato nei templi della danza mondiale dal Royal Ballet di Londra al Teatro dell’Opera di Vienna. Nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

1947 – Elton John: Musicista e cantautore tra i più valenti del rock mondiale, per le cronache musicali è il Baronetto.

Scomparsi oggi

2018 – Fabrizio Frizzi: Conduttore tra i più noti del panorama televisivo italiano, con una quasi quarantennale esperienza alle spalle. Nato a Roma, brucia le tappe della carriera nel mondo dello spettacolo, prima come speaker radiofonico e poi come conduttore in TV, approdando in RAI all’inizio degli anni Ottanta. Lanciato dal regista Michele Guardì con il programma “Europa Europa”, dal 1991 inizia a condurre Scommettiamo che…?, programma che gli dà la notorietà e che mantiene fino al 2001.

1827 – Ludwig van Beethoven: Secondo solo a Mozart nella schiera dei più grandi compositori di tutti i tempi, dopo di lui la musica non fu più la stessa. Nato a Bonn, ad ovest della Germania, e morto a Vienna nel 1827.

Accadde Oggi