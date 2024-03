Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 25 marzo

A Bassano del Grappa comincia una rivoluzione, usata per la prima volta la ghigliottina, inventata la televisione, muore lo scrittore Salgari.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 25 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata

Ariete - Cari ariete, la luna contraria provoca un po' di nervosismo e confusione. Attenzione ai rapporti con gli altri. Sul lavoro bisogna evitare le polemiche quindi cercate di non alzare i toni con i colleghi.

Toro - Cari toro, oggi meglio rimandare le discussioni importanti con il partner agli inizi di aprile perché questo non è il momento adatto. Sul lavoro attenzione all'aspetto finanziario.

Gemelli - Cari gemelli, oggi la luna di rende particolarmente desiderosi di amare quindi lasciatevi andare con il partner. Sul lavoro meglio scegliere solo persone positive e grintose nel proprio team.

Cancro - Cari cancretti, vi sentite un po' agitati oggi, forse anche colpa della luna opposta. Sul lavoro i grandi cambiamenti sono dietro l'angolo e finalmente porteranno a un rinnovo della vostra routine. Via libera alle novità.

Leone - Cari leoncini, oggi ci vorrà un po' di prudenza in più in amore quindi attenzione alle parole. Sul lavoro meglio essere un po' più cauti del solito.

Vergine - Cari vergine, date più spazio all'affetto quindi via libera alle uscite romantiche. Sul lavoro attenzione a dei battibecchi con qualche collega.

Bilancia - Cari bilancia, è arrivato il momento di reagire in amore se le cose non stanno andando bene. Sul lavoro la voglia di fare è tanta quindi non abbiate paura di avanzare nuove proposte.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore è arrivato il momento di ufficializzare un rapporto se vi sta rendendo felici. Sul lavoro arrivano belle soluzioni a problemi accumulati nel passato.

Sagittario - Cari sagittario, godete di emozioni forti e la luna nel segno aiuterà da questo punto di vista. Sul lavoro continuate a puntare in alto e a credere nelle vostre capacità.

Capricorno - Cari capricorno, è ora di affrontare i problemi d'amore che state vivendo e non tralasciarli. Prendete decisioni definitive e andate avanti con la vostra vita. Il lavoro? Sta per arrivare un momento di svolta.

Acquario - Cari acquario, in amore finalmente torna il sereno e la voglia di vivere emozioni forti. Bene per i single che possono fare nuovi incontri e sul lavoro, attenzione solo a un po' di nervosismo.



Pesci - Cari pesciolini, fatevi avanti in amore senza troppi timori e sul lavoro, grazie all'influenza di Giove, riuscirete ad avere belle novità. Godetevi questo momento fortunato

Almanacco

Il 25 marzo è l’84º giorno del calendario gregoriano. Mancano 281 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si celebra l’Annunciazione del Signore. L’Annunciazione del Signore è l’annuncio del concepimento e della nascita di Gesù che viene fatto a Maria e Giuseppe dall’arcangelo Gabriele.

Nati 25 marzo

I nati il 25 marzo non si fermano mai: sono tra gli individui più attivi, energici e dinamici dell’anno. Apparentemente sembrano dei dominatori nati, ma forse sarebbe meglio definirli dei solitari, degli individualisti: quando infatti si trovano a dover guidare un gruppo, non lo fanno quasi mai per desiderio di emergere, ma perché spinti dalle circostanze o dal loro stesso talento. Il matrimonio risulta alquanto difficile per questi individualisti, forse perché sono abituati a ragionare solo per sé: il loro partner deve non soltanto sapere essere un vero compagno, ma anche saper controbilanciare la loro energica personalità. Non troppo dotati di tatto, i nati il 25 marzo hanno un temperamento schietto e sbrigativo che non di rado li mette nei pasticci.

1940 – Mina: Regina incontrastata della musica leggera italiana, con la sua voce dalle infinite possibilità ha interpretato migliaia di canzoni che hanno fatto la storia del Bel Paese.

1942 – Aretha Franklin: Un mito vivente della musica gospel e dell’R&B, dotata di un timbro vocale che le permette qualsiasi virtuosismo e che l’è valso il soprannome di Lady Soul.

1947 – Elton John: Musicista e cantautore tra i più valenti del rock mondiale, per le cronache musicali è il Baronetto.

