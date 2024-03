Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 19 marzo

E' San Giuseppe, Festa del Papà, ucciso in chiesa don Giuseppe Diana, nasce il grande cantautore Pino Daniele

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, la luna di oggi vi rende particolarmente sensibili, ma scegliete di dare spazio alle emozioni positive e non alle negative. Se siete single, gli incontri non mancheranno, non chiudetevi in casa.

Toro - Cari toro, attenzione in amore perché la vostra relazione verrà messa alla prova. Scoprirete se il partner è la persona giusta o no per stare al vostro fianco.

Gemelli - Cari gemelli, oggi, così come nell'ultimo periodo, sarete pieni di cose da fare ma a voi piace essere impegnati. In amore tutto procede bene e i single stanno facendo piacevoli conoscenze ma bisognerà scoprire se saranno durature o no.

Cancro - Cari cancretti, attenzione perché arriva un po' di nervosismo nella vostra vita che vi provoca anche qualche fastidio a livello di stomaco. Mantenete la calma il più possibile e cercate di godervi una bella giornata all'aria aperta con chi vi vuole bene.

Leone - Cari leoncini, attenzione alle difficoltà in amore perché non tutto sta andando secondo i piani. Per dare una nuova luce alla coppia cercate di organizzare qualcosa di romantico con il partner.

Vergine - Cari vergine, c'è una bella fortuna sia in amore che sul lavoro in queste giornate, sfruttatela. Cercate di cogliere ogni nuova occasione.

Bilancia - Cari bilancia, arriva il momento di godervi un attimo di relax grazie a una bella luna nel segno che oltre alla pace interiore farà in modo di rendervi più affascinanti agli occhi degli altri.

Scorpione Cari scorpioncini, in questo ultimo periodo attenzione in amore perché l'umore non è proprio alle stelle e sembra esserci qualcosa che non sta funzionando. Sul lavoro, invece, tutto bene.

Sagittario - Cari sagittario, bella questa giornata per organizzare un bel viaggio o una gita in compagnia con la persona amata. Godetevi questo momento fortunato al massimo.

Capricorno - Cari capricorno, siete sempre un grande punto di riferimento per tutti ma cercate di smussare un po' la vostra "durezza" in amore lasciandovi andare a un po' di romanticismo in più.

Acquario - Cari acquario, i nuovi amori hanno bisogno di una bella spinta per decollare ma se non siete convinti non buttatevi a capofitto in una relazione.

Pesci - Cari pesciolini, dopo giornate pesanti arriva un po' di relax. Passare un po' di tempo in più con il partner e farvi coccolare, il lavoro non è tutto.

Almanacco

Il 19 marzo è il 78º giorno del calendario gregoriano. Mancano 286 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giuseppe (Sposo della Beata Vergine Maria) è il protettore di artigiani, carpentieri, ebanisti, economi, falegnami, operai, padri di famiglia e procuratori legali.

Etimologia: Giuseppe, “Yoseph” era un nome ebraico già molto diffuso nell’antica Israele. Grecizzato in “Iòsepos”, indicava “possa Dio aggiungere (sottointeso: altri figli)”. Era dunque un nome da primogeniti.

Oggi è: La Festa del Papà: Il 19 marzo è la festa del papà! È una tradizione che in Italia è arrivata dall’America dove nei primi anni del 1900 una ragazza, come regalo per il compleanno di suo padre, gli dedicò un’intera giornata! In America la festa del papà veniva festeggiata a giugno, mentre in Italia si ritenne opportuno farla coincidere con il giorno di San Giuseppe. Due tradizioni sono legate a questa festa: le buonissime zeppole ed i falò! Le prime, gustosissime, sono i dolci tipici della festa, mentre la tradizione dei falò si lega all’arrivo imminente della primavera e quindi si rifà all’antica usanza di bruciare i residui dei campi. Oggi la festa è soprattutto dei bambini che realizzano lavoretti per i loro papà. Ma perché non approfittarne anche noi adulti per ricordare al nostro papà che gli vogliamo bene?

Nati 19 marzo

Sei nato oggi? Hai un’alta opinione di te stesso che, qualche volta, ti porta a non considerare con la dovuta attenzione le opinioni degli altri. La riuscita nel lavoro è assicurata, ma devi guardarti da eccessi verbali che possono nuocerti. In amore, se desideri un rapporto stabile, devi cercare di pensare meno a te e di più alle necessità del partner.

1955 – Pino Daniele: L’uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre, stimato come pochi dai colleghi per la sua infinita generosità. Nato a Napoli.

1955 – Bruce Willis: Nell’immaginario dei fan del cinema d’azione i suoi personaggi sono “duri a morire”, in particolare un certo poliziotto di nome John, il più folle e irriverente nella storia di Hollywood.

1957 – Claudio Bisio: Popolare attore e cabarettista, lo si potrebbe definire il “simpatico umorista” della televisione italiana.

Accadde Oggi

1500 – Portogallo, Pedro Álvares Cabral parte con 13 navi alla volta delle “Indie”: approderà in Brasile

1687 – L’esploratore René Robert Cavelier de La Salle viene ucciso da Pierre Duhaut, mentre conduce ricerche alla sorgente del Fiume Mississippi

1831 – Prima rapina in una banca americana: presa di mira la City Bank of New York; bottino 245.000 dollari

1916 – Primo combattimento aereo degli Stati Uniti d’America: otto aeroplani attaccano le truppe del rivoluzionario Pancho Villa

1941 – Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la Seconda guerra mondiale

1945 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler emette il suo Decreto Nerone con cui dispone la distruzione di ogni industria, installazione militare e di servizio presenti in Germania

1958 – Nasce l’Assemblea parlamentare europea

1994 – A Casal di Principe viene assassinato in chiesa don Giuseppe Diana, noto per il suo impegno nella lotta alla Camorra

2002 – Con l’Operazione Anaconda gli Stati Uniti d’America concludono la Guerra in Afghanistan iniziata il 2 marzo

2011 – La coalizione tra Stati Uniti d’America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia dà il via all’operazione “Odissey Dawn“: si apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Gheddafi.

1964 – Inaugurato il traforo del Gran San Bernardo: Una delle prime grandi opere del miracolo italiano fu la galleria di quasi 6 km che metteva in collegamento la Valle d’Aosta con il cantone svizzero del Vallese.

1994 – Don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra: «Per amore del mio popolo non tacerò» s’intitolava l’ultimo appello di un prete coraggioso, divenuto un simbolo della lotta anticamorra.