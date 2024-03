Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 16 marzo

E' la Festa dei Giovani, brevettata la motocicletta, nasce la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sequestro di Aldo Moro. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, oggi sono favoriti i nuovi incontri e potrebbe esserci qualcuno in grado di farvi tornare a battere il cuore. Sul lavoro è una giornata molto interessante per avviare nuovi progetti.

Toro - Cari toro, oggi la luna favorevole vi rende più empatici e desiderosi d'amare che mai. Sfruttate quest'ondata di positività e sul lavoro mettetevi in gioco perché avete la protezione delle stelle.

Gemelli - Cari gemelli, in amore ci vuole la massima attenzione oggi perché i litigi sono dietro l'angolo. Sul lavoro iniziate a pensare al futuro con scelte decisive che cambieranno la vostra vita in meglio.

Cancro - Cari cancretti, in questa giornata arrivano un po' di polemiche, soprattutto nella vita privata quindi attenzione. Sul lavoro c'è qualche problemino ma tutto risolvibile.

Leone - Cari leoncini, ci vuole un po' più di prudenza in amore, soprattutto se la relazione è nata da poco. Sul lavoro siete sempre sul pezzo ma forse dovreste ritagliarvi un po' più di tempo per voi. Il weekend sarà molto bello, sfruttatelo al massimo.

Vergine - Cari vergine, se siete ancora single potreste avviare una nuova relazione senza troppi impegni. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma con l'impegno giusto e l'aiuto dei colleghi riuscirete a portare a termine tutti i progetti

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata arriva una bellissima luna a regalarvi nuove emozioni quindi lasciatevi andare in amore. Sul lavoro arrivano nuovi progetti interessanti.

Scorpione - Cari scorpioncini, bellissimo questo cielo per la sfera sentimentale. Lasciatevi andare e godetevi il momento. Sul lavoro tutto procede bene quindi continuate così.

Sagittario - Cari sagittario, oggi con questa luna dissonante cercate di stare attenti ai rapporti con gli altri. Sul lavoro ci sono ancora questioni da risolvere e qualche imprevisto ma tutto si risolverà nei prossimi giorni.

Capricorno - Cari capricorno, in amore arriva un momento di serenità dopo il caos dei giorni scorsi. Sul lavoro se compariranno problemi o contrattempi sarà meglio affrontarli con coraggio e senza troppe paura.

Acquario - Cari acquario, l'amore torna nella vostra vita e vi regala una serenità rinnovata. Sul lavoro meglio stare attenti e cercate di smussare i vostri difetti, come l'impazienza, che potrebbero rovinare il rapporto con i colleghi.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata parte bene ma nel pomeriggio vi sentirete un po' giù di morale. Sul lavoro arriva il momento di impegnarsi di più e dimostrare quanto valete.

Almanacco

Il 16 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano. Mancano 290 giorni alla fine dell’anno.

Festa dei Giovani

Santi del giorno: Santi Ilario e Taziano (Martiri)

Etimologia: Ilario, dal latino “Hilàrius”, molto diffuso in epoca imperiale, deriva dal greco “hilaros”, che significa “ilare, allegro”. E’ diffuso in tutta Italia grazie al culto di alcuni santi, che hanno dato il nome a varie località della penisola.

Nati 16 marzo

Sei nato oggi? Di sicuro la tua non è una vita tranquilla e banale. I cambiamenti improvvisi e sensazionali sono il tuo pane quotidiano sia nel lavoro che in amore e d’altra parte a te va benissimo così, perché un’esistenza più tranquilla ti annoierebbe a morte. Naturalmente non è il caso di parlare di stabilità e tuttavia, un po’ per fortuna, un po’ per i tuoi meriti, riuscirai ad ottenere ciò che desideri sia nel lavoro che in amore.

1941 – Bernardo Bertolucci: Mostro sacro della regia, con i suoi film ha conquistato Hollywood e ha proposto un linguaggio dell’immagine che ha fatto scuola. Figlio di Attilio Bertolucci (poeta e critico letterario).

Accadde Oggi

1190 – Ha inizio la terza crociata, con a capo Riccardo Cuor di Leone e Filippo Augusto.

1244 – duecento Catari bruciati durante l’Assedio di Montségur

1521 – Ferdinando Magellano raggiunge le Filippine

1792 – Gustavo III di Svezia è vittima di un attentato, morirà il 29 marzo

1861 – Arizona e Nuovo Messico secedono dagli Stati Uniti

1869 – Invenzione della motocicletta

1898 - Nasce la FIGC : A Torino nel 1898 fu fondata la "Federazione Italiana del Football" (FIF), denominazione mantenuta fino al 1909 quando divenne Federazione Italiana Giuoco Calcio, nota con l'acronimo FIGC .

Inizialmente vi aderirono cinque società: Genoa Cricket and Athletic Club, Football Club Torinese, Internazionale Torino, Reale Società Ginnastica Torino e Unione Pro Sport Alessandria.

La Federazione, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 (è nell'UEFA sin dalla costituzione di quest'ultima nel 1954), organizzò immediatamente il primo campionato di calcio italiano vinto dal Genoa, con un torneo svoltosi in un giorno a Torino.

, il primo incrociatore da battaglia del mondo 1924 – Formale annessione di Fiume all’Italia

1926 - Inizia il processo per l’assassinio di Giacomo Matteotti

1946 – Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana

1958 – Oltre 6000 giovani membri dell’associazione buddista Soka Gakkai si radunano in Giappone per rendere omaggio al secondo presidente Jōsei Toda, ormai prossimo alla morte che lo coglierà due settimane dopo, e per raccogliere la sua eredità nella propagazione dei valori del buddismo di Nichiren Daishonin

1966 - Viene lanciata da John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio

1978 - In un agguato a Roma in Via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta.

uccidendo i cinque uomini della scorta. 1988 - Usando armi chimiche il regime iracheno stermina 5000 curdi della cittadina di Halabja. Nelle giornate successive ne muoiono altre migliaia.

1995 – Stati Uniti d’America: il Mississippi ratifica formalmente il XIII° emendamento della Costituzione, divenendo l’ultimo degli stati federati ad approvare l’abolizione della schiavitù. Il XIII emendamento fu adottato dagli Stati Uniti nel 1865.

2001 - Milano: è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio. È il primo in Italia tra adulti e con donatore vivo.

2010 – Le Tombe di Kasubi, uno dei tre patrimoni dell’umanità che si trovano in Uganda, sono distrutte da un incendio.

1978 – Sequestro Aldo Moro: L’agguato sanguinario. La tormentata prigionia. La condanna a morte. Tutto in 55 giorni, i più lunghi della storia della Repubblica italiana, che segnarono il passaggio tra due epoche e il tramonto di un progetto politico che, forse, avrebbe potuto scrivere un futuro diverso per il Paese. Nel panorama dei cosiddetti anni di piombo, il 1977 aveva segnato una decisa svolta verso lo scontro violento sul piano politico e sociale, combattuto tra i gruppi eversivi di sinistra e di destra e tra questi e le forze dell’ordine. Il ’78 non era iniziato con migliori auspici: la sera del 7 gennaio si era consumata la strage di Acca Larentia, in cui avevano perso la vita tre giovani del Movimento Sociale

1869 – Brevettata la motocicletta: Un motore a vapore monocilindrico applicato tra la sella e la ruota posteriore di una bicicletta. Nacque così il Vélocipede à Grande Vitesse (o VGV), primo prototipo di motocicletta della storia, brevettato il 16 marzo del 1869 dall’ingegnere francese Louis Guillaume Perreaux.