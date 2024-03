Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 12 marzo

Tutti i veneziani vengono arrestati e i beni confiscati, Gandhi guida la marcia del sale, chiusa Radio Alice. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete

Cari ariete, oggi dedicate ai sentimenti il tempo che meritano. Avete una grande energia e sul lavoro arriveranno grosse novità.

Toro - Cari toro, vi sentirete un po' più stanchi del solito, tutta colpa di Marte dispettoso. Sul lavoro meglio non perdere le speranze. Stringete i denti perché presto ci sarà il vostro riscatto.

Gemelli - Cari gemelli, in questo ultimo periodo siete alle prese con sbalzi d'umore repentini. Cercate di prendervi un po' più cura di voi e concedetevi un po' di relax per tornare forti come al vostro solito.

Cancro - Cari cancretti, in questa giornata arriva il momento di fare i conti con i problemi familiari che avete accantonato finora. Attenzione a qualche scontro sul lavoro con i colleghi. Meglio essere diplomatici.

Leone - Cari leoncini, avete un gran bisogno d'amore e i single del segno stanno facendo di tutto per cercare l'anima gemella. Ma a volte è meglio aspettare che le cose arrivino da sole senza forzare troppo la mano. Dedicate più tempo agli amici.

Vergine - Cari vergine, oggi aspettatevi grandi idee e ottimi risultati sul lavoro. Torna il sereno nella vita di coppia e arrivano belle novità.

Bilancia - Cari bilancia, bella questa giornata per recuperare un po' di rapporti d'amicizia accantonati. Anche l'amore torna protagonista ma se ci sono stati problemi gravi nella coppia forse è meglio voltare pagina.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questa giornata ci saranno diverse novità quindi preparatevi a tutto. Se sul lavoro non stanno arrivando i cambiamenti sperati abbiate pazienza, tempo al tempo.

Sagittario - Cari sagittario, questa è una giornata abbastanza affaticata ma voi avete il dono di non perdervi mai d'animo, neanche di fronte alle difficoltà. Cercate, però, di rilassarvi un po' di più e ricaricare le batterie.

Capricorno - Cari capricorno, sono in arrivo bellissime sorprese per voi, non perdete la fiducia nel futuro. Non tutto è andato come volevate ma per i grandi cambiamenti ci vuole tempo, pazienza e impegno.

Acquario - Cari acquario, questa giornata vi vede un po' ansiosi ma cercate di non farvi prendere da troppo nervosismo. Cercatevi qualche hobby rilassante che vi faccia tornare il buon umore.

Pesci - Cari pesciolini, le stelle di oggi parlano di un po' di stanchezza ma bisognerà portare avanti gli impegni stringendo i denti. Se siete in attesa di cambiamenti sul lavoro dovrete aspettare l'arrivo di maggio.

Almanacco

Il 12 marzo è il 71º giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Massimiliano di Tebessa (Martire)

Etimologia: Massimiliano, deriva dal latino “Maximilianus”, documentato sin dall’epoca imperiale e diminutivo di “maximus”, “il più grande”.

Nati 12 marzo

Sei nato oggi? Individui coraggiosi e risoluti, i nati in questo giorno sono sufficientemente forti e tenaci da riuscire a resistere a tutti i duri colpi o delusioni inferti dal destino, sapendo, in seguito, trarre abilmente profitto da tutte le esperienze maturate. E’ di grande importanza che sappiano seguire sempre una determinata rotta, poiché essendo individui poliedrici e portati per molti settori, sono talvolta inclini a disperdere le proprie energie. Sono soliti credere ad altri mondi, altre vite, realtà diverse. Malgrado ciò danno l’immagine di essere individui pratici, realisti, concreti.

1863 – Gabriele D’Annunzio: Autore simbolo del Decadentismo italiano, il suo essere perfettamente calato nel contesto politico del tempo e la capacità di farsi interprete dello spirito nazionale gli fecero meritare l’appellativo di Vate.

1969 – Beppe Fiorello: Da showman ad attore di grido, Beppe Fiorello, fratello del più noto Fiorello nazionale, è nato a Catania.

1922 – Jack Kerouac: Mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria.

1921 – Gianni Agnelli: Soprannominato l’Avvocato, per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento.

Accadde Oggi

515 a.C. – Viene completata la costruzione del tempio di Gerusalemme

538 – Si conclude l’assedio di Roma con la vittoria dei bizantini sugli ostrogoti

1171 – Tutti i veneziani in tutto l’impero bizantino vengono arrestati e i loro beni confiscati: inizio della guerra tra Venezia e Bisanzio (1171-1175)

inizio della guerra tra Venezia e Bisanzio (1171-1175) 1909 – Joe Petrosino: nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d’oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo, che sacrificò la propria esistenza per combattere il crimine organizzato

nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d’oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo, che sacrificò la propria esistenza per combattere il crimine organizzato 1930 – Mahatma Gandhi guida la marcia del sale verso il mare di 300 km, nonostante l’opposizione britannica, per protestare contro il monopolio britannico sul sale

verso il mare di 300 km, nonostante l’opposizione britannica, per protestare contro il monopolio britannico sul sale 1940 – Guerra d’inverno: la Finlandia firma un duro trattato di pace con l’Unione sovietica, cedendo quasi tutta la Carelia finlandese. Le truppe finlandesi e la popolazione restante vengono immediatamente evacuate

1947 – Viene proclamata la dottrina Truman, intesa ad aiutare a bloccare la diffusione del comunismo

1977 – A Torino Prima Linea uccide il brigadiere Giuseppe Ciotta A Bologna i carabinieri fanno irruzione negli studi di Radio Alice e la fanno chiudere

e la fanno chiudere 1992 – A Mondello un commando di cosa nostra uccide Salvo Lima mentre a bordo di una Opel Vectra si recava all’Hotel Palace per organizzare la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 maggio

1999 – Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della NATO

2013 – Città del Vaticano, ore 16.30: nella Cappella Sistina inizia il conclave per la nomina del nuovo vescovo di Roma pontefice, successore di Benedetto XVI

1610 – Galileo pubblica il Sidereus Nuncius: “Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all’osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura”. Esordisce così il Sidereus Nuncius, uno dei trattati più importanti della storia dell’astronomia, per molti il più prezioso per la portata rivoluzionaria dei suoi contenuti rispetto alla cultura del tempo. Chi lo lesse allora si trovò di fronte a una nuova dimensione da esplorare: l’Universo!