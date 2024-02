Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 11 febbraio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, avrete modo di dichiarare il vostro amore a qualcuno che vi piace, non perdere l'occasione. Sul lavoro vi aspettano belle sorprese.

Toro - Cari toro, bello questo cielo per andare avanti in amore e cancellare il passato. Sul lavoro c'è un po' di insoddisfazione ma presto svanirà.

Gemelli - Cari gemelli, c'è un piccolo calo oggi ma niente paura, presto si recupera. Intanto cercate di ricaricare le batterie e sul lavoro cercate di non innervosirvi troppo.

Cancro - Cari cancretti, la giornata parte con un bel po' di energia da riversare tutta in amore. Sul lavoro cercate di risolvere i problemi fin da subito senza farli diventare macigni.

Leone - Cari leoncini, avete voglia solo di riposarvi e di stare con la persona amata e nessun altro. Organizzate qualcosa di romantico per la serata e al lavoro pensateci domani, avete un gran bisogno di staccare la spina.

Vergine - Cari vergine, siete un po' stanchi e con poche energie, a volte capita. L'amore è un po' in stand-by e il lavoro vi sta stressando un po' troppo. Cercate di recuperare.

Bilancia - Cari bilancia, tutti i problemi familiari andrebbero affrontati e superati subito. Il lavoro? Sta prendendo tutto il vostro tempo ma non stressatevi troppo, cercate di godervi un po' anche la vita.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi vi vede protagonisti e anche un bel punto di riferimento per i vostri cari. In amore tutto procede bene e sul lavoro arrivano belle sorprese.

Sagittario - Cari sagittario, vi sentite bloccati nei sentimenti ma forse avete solo bisogno di un po' di tempo da soli. Sul lavoro va tutto bene ma potrebbe esserci qualche piccolo intoppo momentaneo.

Capricorno - Cari capricorno, questo periodo vede un bel recupero di energia. Riversatela in amore e per quanto riguarda la sfera professionale sta per arrivare una svolta.

Acquario - Cari acquario, arrivano belle soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, soprattutto per i liberi professionisti. L'amore? è un po' in fase delicata ma presto si sbloccherà.

Pesci - Cari pesciolini, avete una bella positività e voglia di stare con il partner. Sul lavoro? Siete sempre sul pezzo ma per una volta concedetevi un po' di riposo e relax.

Almanacco

E’ il 42° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 323 giorni.

Santi del giorno: San Pasquale I (Papa)

Etimologia: Pasquale, .il nome ha chiare origini ebraiche legate alla celebrazione della festa della Pasqua. Il nome ebraico da cui proviene è pesah, che assume il significato di “passaggio”. Infatti, come noto, ricorda il passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso, in fuga dall’Egitto e, in secondo luogo, il passaggio di Gesù dalla vita alla Resurrezione. Si tratta di un nome piuttosto diffuso tra la popolazione adulta italiana, soprattutto nel centro-sud Italia, ma nel 2000 è uscito dalla top 50 dei nomi più usati per i bambini.

Nati 11 febbraio

Sei nato oggi 11 febbraio? Nutri un intenso amore per il tuo lavoro che spesso poni al primo posto nella tua vita. Riveli spiccate capacità nel campo della medicina, della chirurgia e della veterinaria, ma potresti anche diventare un attore geniale. In amore sei molto indipendente, ma ad un certo punto della vita incontrerai chi saprà fare di di te il più fedele ed appassionato dei partner.

1969 – Jennifer Aniston: Gli ingredienti del suo successo sono la semplicità e il fascino di ragazza della porta accanto… magari che divide l’appartamento con altri “amici”. Californiana di Sherman Oaks.

1847 – Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell’umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

Scomparsi oggi:

1650 – Cartesio: Universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna, il suo metodo d’indagine ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura. Insieme a Pascal è considerato anche il fondatore della prosa francese; caratteristiche essenziali del suo stile sono la chiarezza e la linearità, che ispirarono i successivi sviluppi della letteratura illuministica.

2012 – Whitney Houston: Nata a Newark, in New Jersey, Whitney Elizabeth Houston è stata una cantante e attrice statunitense, ricordata come una delle voci più belle della storia della musica.

1868 – Léon Foucault: Nei manuali scolastici è ricordato principalmente per l’invenzione del famoso pendolo di Foucault, con cui riuscì a dimostrare la rotazione terrestre, mai i suoi contributi alla Fisica sono molteplici.

