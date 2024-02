Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 10 febbraio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, attenzione a questa giornata che vede un piccolo calo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, aspettatevi belle notizie e anche qualche cambiamento in positivo.

Toro - Cari toro, è arrivato il momento di parlare chiaro in amore e sul lavoro continuate a impegnarvi e stare sul pezzo perché sono in arrivo occasioni imperdibili.

Gemelli - Cari gemelli, bisogna essere un po' pazienti, per godere il meglio dell'amore bisognerà attendere ancora un po'. Sul lavoro belle soddisfazioni in arrivo.

Cancro - Cari cancretti, attenzione a non sbroccare oggi con il partner, cercate di essere più diplomatici nei discorsi. Sul lavoro siete in una fase statica ma presto ne uscirete.

Leone - Cari leoncini, bisogna fare delle scelte in amore e se non siete soddisfatti della vostra relazione, chiudetela. Sul lavoro siete tanto stressati ma riuscirete ad avere molte soddisfazioni, soprattutto se siete in proprio.

Vergine - Cari vergine, l'amore non vi sta regalando molte emozioni ma presto riuscirete a recuperare. Sul lavoro tutto procede al meglio, continuate così.

Bilancia - Cari bilancia, arriva una bella dose di emozioni da vivere appieno. Sul lavoro cercate di non distrarvi troppo.

Scorpione - Cari scorpioncini, in questa giornata avete il favore dei pianeti quindi godetevi un po' di serenità in amore. Sul lavoro bisognerà fare delle scelte.

Sagittario - Cari sagittario, oggi potreste avere qualche dubbio d'amore, attenzione. Sul lavoro cogliete le opportunità che si presenteranno.

Capricorno - Cari capricorno, in amore avete ancora le idee un po' confuse ma con il tempo riuscirete a capire in che direzione andare. Sul lavoro la promozione è dietro l'angolo.

Acquario - Cari acquario, vi sentirete un po' schiacciati dalla routine in famiglia. Sul lavoro arrivano bellissime occasioni per fare un salto di qualità.

Pesci - Cari pesciolini, in amore dovrete fare una scelta. Sul lavoro è un periodo ottimo per ottenere di più da tutti i punti di vista.

Almanacco

E’ il 41° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 324 giorni.

E' il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 2004

Santi del giorno: Santa Scolastica (Vergine) è la protettrice dell'Ordine benedettino e dei bambini che soffrono di convulsioni.

Nati 10 febbraio

Sei nato oggi 10 febbraio? Un eccesso di passionalità ed impulsività segna il tuo carattere e ti porta a volte a scelte azzardate. Per affermarti nel lavoro ed ottenere il successo (soprattutto in politica, arte in cui eccelli) dovrai costringerti alla riflessione e alla prudenza. In amore cerca di essere più tollerante, meno possessivo ed aggressivo e di lasciare più spazio al partner.

1962 – Piero Pelù: È il Diablo del rock italiano, che con la potente voce da baritono lo vede protagonista da oltre trent’anni, sia come solista che come frontman dei Litfiba. Toscano di Firenze.

Scomparsi oggi:

2014 – Shirley Temple: L’enfant prodige del cinema per antonomasia, Riccioli d’oro entrò, a colpi di tip tap e con il suo luminoso sorriso, nel mito della settima arte. Californiana di Santa Monica.

2005 – Arthur Miller: Stimato come il maggior drammaturgo americano, attraverso le sue opere portò avanti un’idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico, offrendo una lettura critica del “sogno americano”.

Accadde Oggi