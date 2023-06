Maturità, le tracce della prima prova e la canzone che accompagna alla prova

Moravia, Quasimodo e Piero Angela. Sono questi alcuni degli autori inseriti nelle tracce della prima prova dell'esame di maturità. L'Esame di Stato che conclude gli studi delle scuole secondarie è iniziato alle 8.30 di questa mattina, 21 giugno, ed in provincia di Verona sono 7.393 gli studenti coinvolti. Tra di loro, sono 7.218 i candidati interni e 175 quelli esterni. E saranno tutti giudicati da 177 commissioni.

Quella di oggi è la prima prova scritta, lo scritto di italiano, con tracce che sono identiche per ogni istituto. Domani, ci saranno le seconde prove scritte, che invece sono diverse e riguardano le discipline caratterizzanti dei singoli percorsi di studio. Infine, l'esame di maturità si concluderà con la cosiddetta prova orale, ovvero un colloquio con cui gli studenti dovranno confermare l'apprendimento dei contenuti a loro insegnati.

Nella prova di oggi, gli studenti possono scegliere tra 7 tracce: due di analisi del testo (un testo poetico e uno in prosa), tre tracce di tipo argomentativo e due di attualità.

Nelle tracce di analisi del testo di quest'anno sono stati scelti Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia. Del poeta premio Nobel per la letteratura nel 1956 è stata chiesta l'analisi della poesia Alla nuova luna, contenuta nella raccolta La terra impareggiabile. Di Moravia, invece, è stato proposto un brano del capolavoro Gli Indifferenti.

Tra le tracce di tipo argomentativo, una interroga sull'idea di nazione con un testo tratto da Federico Chabod. In un'altra, è stato chiesto di analizzare un brano tra da Intervista con la storia di Oriana Fallaci. Mentre è dell'anno scorso il libro di Piero Angela 10 cose che ho imparato, anch'esso inserito tra le tracce della maturità.

E tra i temi della maturità, uno parla proprio dell'Esame di Stato con la lettera aperta inviata in piena pandemia con cui si chiedeva all'allora ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi la reintroduzione delle prove scritte. Infine, altra traccia di attualità, è su l'Elogio dell’attesa nell'era di WhatsApp, un articolo del giornalista Marco Belpoliti e pubblicato nel 2018 sul quotidiano La Repubblica.

«L'Esame di Stato torna alla normalità», ha commentato Sebastian Amelio, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Verona, che rivolgendosi ai maturandi ha scritto: «Tutto questo non deve farvi dimenticare i giorni difficili che voi ed i vostri cari avete vissuto: eppure, ne siete usciti più forti di prima, dimostrando, grande resilienza e creatività nella ricerca di soluzioni adeguate. Ora tocca affrontare con maturità il traguardo dell’Esame di Stato: un passaggio rituale che fa lasciare un percorso scolastico per affrontare un nuovo progetto di vita che può aprire ad un percorso professionale o lavorativo o ad un ulteriore progetto di studio. Impegnatevi profondamente perché questo esame sia il coronamento degno del vostro impegno scolastico, perché questo esame sia l’occasione straordinaria per mettersi alla prova e misurare le proprie competenze, scoprire le proprie vocazioni ma anche la propria capacità di gestire l’emozione e di tesorizzarla per un migliore rendimento».

Ed è «Maturità! Maturità… cos’ho fatto io di male? Vorrei solo un po’ di mare!» il ritornello che accompagna i maturandi agli esami. Un brano pop nato per tranquillizzare gli studenti. La canzone format del professor Alex Fusaro ha superato le 8 milioni di visualizzazioni nelle precedenti edizioni con condivisioni da parte di studenti da tutta Italia e importanti riscontri istituzionali e mediatici.

Protagonisti del videoclip di quest’anno un gruppo di sei amici realmente maturandi, che, insieme ad alcuni loro compagni di scuola, affrontano tutte le fasi tipiche della maturità. Gli studenti protagonisti sono: Sara Maragno, Chiara Salaro, Tommaso Zanardi, Marco Crocetti, Anna Andreetto ed Enrico Spimpolo. «L’obiettivo è stato quello di creare un’atmosfera positiva con un video coinvolgente e divertente per tutti i ragazzi», ha dichiarato Alex Fusaro, professore di musica di ruolo all'istituto Medici di Legnago.