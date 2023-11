Via agli incontri mindfulness per pazienti affetti da dolore cronico al Fracastoro

Nell'ambito delle iniziative promosse all’pspedale Fracastoro di San Bonifacio per rendere sempre più effettivo il legame con il territorio, è partita nell’Ulss 9 Scaligera un'importante iniziativa: un gruppo mindfulness per pazienti affetti da dolore cronico.

Il progetto, realizzato in collaborazione con AMaRV - Associazione Malati Reumatici Veneto, è promosso dalla UOC di Medicina Generale, diretta dalla dottoressa Sara Lombardi, e realizzato dalla UOS di Psicologia Clinica Ospedaliera, diretta dal dottor Pietro Madera in collaborazione con la UOC di Psichiatria, diretta dal dottor Stefano Roccato.

L’esperienza del dolore rappresenta una malattia nella malattia, un sintomo e una conseguenza insopportabile che trasforma e condiziona negativamente la qualità della vita. Ognuno di noi ha attraversato periodi o momenti di dolore acuto legati magari a mal di testa, a mal di denti o a traumi subiti. E ricordiamo molto bene quanto sia stato faticoso da sopportare.

Oggi il dolore nella sua forma cronica è sempre più presente in molti disturbi organici di diversa natura e in patologie, come la fibromialgia, il dolore neuropatico e le malattie autoimmuni. Le ultime evidenze scientifiche mostrano molto chiaramente come il trattamento del dolore richieda un lavoro congiunto tra medico curante e psicologo. Non è possibile, infatti, separare la componente organica di una patologia che determina un dolore cronico dalla sua controparte psicologica, per ripercussioni e conseguenze in termini emotivi, affettivi, familiari, sociali e lavorativi.

Queste pratiche di consapevolezza e accettazione in gruppo integreranno e completeranno, in modo innovativo, i tradizionali trattamenti di cura farmacologici già messi in essere dalla UOC di Medicina Generale di San Bonifacio. Nel gruppo, i pazienti, accomunati dalla convivenza quotidiana con il dolore cronico, avranno modo anche di condividere le proprie esperienze personali e le emozioni vissute in un clima accogliente ed empatico.

Il primo gruppo, rivolto ad un massimo di 15 pazienti affetti da dolore cronico, è partito lunedì 13 novembre e proseguirà per altri 4 incontri settimanali all’interno dell’ospedale di San Bonifacio.

Gli incontri sono condotti dal dottor Pietro Madera, direttore UOS Psicologia Clinica Ospedaliera e dal dottor Alberto Rossi, Psicologo-Psicoterapeuta PhD Dirigente Psicologo presso l’UOC Psichiatria 3 di San Bonifacio e hanno lo scopo di introdurre la pratica meditativa di mindfulness che permette di sviluppare la consapevolezza e l’accettazione del momento presente.

Si noterà come in uno stato di presenza mentale si possa stare a contatto anche con sensazioni fisiche spiacevoli, emozioni intense e col rimuginio mentale, senza esserne destabilizzati. Tutto questo aiuta a sviluppare un rapporto più armonico col proprio corpo, con le proprie emozioni e con le attività della mente.

La mindfulness è sempre più diffusa anche in ambito ospedaliero grazie ai numerosi studi scientifici che ne hanno dimostrato l’efficacia.

Nell’incontro conclusivo verrà trattata, da parte della dottoressa Sara Lombardi, direttore della UOC di Medicina, specialista in Medicina Interna e in Reumatologia, la tematica della gestione farmacologica del dolore cronico. Al termine del percorso di cura, i pazienti potranno continuare a incontrarsi periodicamente presso la sede dell’Associazione AMaRV, nei locali messi a disposizione dal Comune di San Bonifacio.