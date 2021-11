Previsioni meteo: nel Veronese le schiarite si fanno largo con l'avvicinarsi del weekend

«Il Veneto è stato risparmiato dalla forte perturbazione che ha interessato il Sud: gli effetti della circolazione ciclonica hanno portato solo diffusa nuvolosità e piogge perlopiù di debole intensità, in esaurimento nel corso della giornata di mercoledì», è Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo.com, a parlarci del tempo di questi giorni e delle previsioni per i prossimi.

PREVISIONI METEO - «La pressione è in aumento e nel corso dei prossimi giorni si affermerà un robusto campo anticiclonico sull'Europa centrale garanzia di condizioni di tempo stabile su tutto il Nord Italia - dice il meteorologo -. Da giovedì e fino al weekend il tempo sarà in prevalenza ben soleggiato in montagna, mentre in pianura nebbie e nubi basse diffuse oscureranno spesso il Sole. Il contesto climatico sarà piuttosto mite per il periodo in montagna, con assenza di gelate a tutte le quote, più umido in pianura in presenza di formazioni nebbiose persistenti».

METEO VERONA - «Giovedì: nuvoloso con qualche apertura pomeridiana. Rischio nebbie dalla sera. Temperature: 9/15°C. Venerdì: nuvoloso per nubi basse e foschie dense, qualche apertura pomeridiana. Temperature 9/14°C. Weekend: soleggiato con nebbie a Sud della città. Temperature: 7/12°C», ha concluso Berlusconi.