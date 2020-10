Maltempo nel fine settimana, perturbazioni in serie previste in Veneto

Una serie di perturbazioni è prevista in arrivo sul Nord Italia in questo fine settimana. E le prime piogge sono già arrivate oggi, 2 ottobre, in Veneto, dando un'anticipazione del meteo atteso per i prossimi giorni. Il maltempo, secondo l'elaborazione di 3BMeteo, potrà essere localmente intenso sulle zone centro-settentrionali della regione, con temporali e rovesci che risulteranno più intensi in prossimità delle Alpi. L'aria fredda porterà poi anche a un graduale calo delle temperature, tanto che entro la fine della settimana sulle Alpi tornerà a nevicare a quote relativamente basse per la stagione. Una tregua potrebbe essere concessa tra sabato sera e domenica, ma entro domenica sera il Veneto potrebbe essere raggiunto da una nuova perturbazione.

LE PREVISIONI DI 3BMETEO PER IL WEEKEND IN VENETO

«Giornata nuvolosa sabato sulle aree centro-settentrionali con piogge e rovesci a tratti intensi sulle zone prealpine, anche temporaleschi e a carattere di nubifragio, maggiori aperture lungo le provincie meridionali pur con qualche rovescio in transito in giornata. Tra il pomeriggio e la sera fenomeni in esaurimento da ovest con subentro di schiarite. Domenica iniziali schiarite, ma tra pomeriggio e sera nubi in nuovo aumento con qualche pioggia più frequente tra Prealpi e pedemontane. Neve sulle Alpi dai 1800 metri. Venti inizialmente forti di scirocco sabato con mare agitato e acqua alta in laguna. Domenica venti in parziale attenuazione in rotazione da sudovest.

