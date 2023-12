Padova, dove il Natale è arte

Siamo finalmente giunti al mese di dicembre. Lo sguardo rivolto all’anno appena trascorso e a quello nuovo che verrà, ci porta a fare i conti con desideri e buoni propositi. Nelle città, milioni di lucine inondano strade e palazzi, illuminando queste giornate ormai troppo brevi e creando un’atmosfera magica, in vista delle festività natalizie.

Tuttavia, ogni città si prepara al Natale in modo diverso. Non sempre, infatti, si tratta di ricreare semplicemente un clima caldo e accogliente, con mercatini e luminarie: il desiderio talvolta è di accogliere i visitatori con eventi ed iniziative che rendano il loro Natale indimenticabile.

La città di Padova si prepara ad avvolgere in un’atmosfera magica tra antichi palazzi che si trasformano in opere d’arte con proiezioni e giochi di luce, concerti, musei gratuiti e mostre. Insomma, oltre all’allestimento dei tradizionali mercatini di Natale e agli eventi dedicati a bimbini e famiglie, la città è pronta a ospitare turisti dall’Italia e dal mondo, offrendo anche iniziative gratuite e promozioni per agevolare il soggiorno.

Una scia di luci, colori e iniziative

È venerdì 24 novembre il giorno in cui tutto ha avuto inizio, a partire dall’accensione delle suggestive luminarie e decorazioni: 60 installazioni, previste dal Comune di Padova, hanno illuminato – e riempiranno di luce per l’intero periodo natalizio – i principali palazzi comunali come Palazzo Moroni, Loggia Amulea, il Teatro Verdi, senza dimenticare gli alberi di Prato della Valle, alcune principali delle principali rotonde e le piazzette di tutti i quartieri. A tale spettacolo di luci si sono aggiunte anche le luminarie dei negozianti.

Sulla scia di questa atmosfera di festa, sono stati successivamente realizzati:

Il Villaggio di Babbo Natale, che include un mercatino natalizio, allestimenti a tema, giostre per i più piccoli e attività di animazione itinerante che riguarderà tutto il centro storico

Il Trenino di Natale, che girerà per il centro storico

Il Natale Artigiano, che esporrà prodotti di artigianato artistico

La Fiera di Natale, con bancarelle tradizionali nelle piazze del centro

Ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale davanti a Palazzo Moroni, è stata Nina Zilli, ospite speciale per l’evento, mentre dall’8 dicembre torna lo spettacolo delle proiezioni di luci e del videomapping sulle facciate monumentali di Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta, Piazza dei Signori e sulla Chiesa di Sant’Antonino all’Arcella. Le luci esalteranno le linee architettoniche dei monumenti e regaleranno ai visitatori un viaggio nella storia della città.

Eventi gratuiti, territorio e mobilità sostenibile

Se esistesse una ricetta per rendere il Natale indimenticabile, la città di Padova ha sicuramente deciso di mettere in campo i migliori ingredienti. Oltre a quanto descritto in merito alla suggestiva e straordinaria atmosfera natalizia che è riuscita a creare, il Comune veneto ha promosso interessanti iniziative, in particolare per i propri concittadini.

Prima fra tutti, nel suggestivo contesto di Prato della Valle, l’installazione di una grande pista di pattinaggio, con ingresso gratuito. In secondo luogo, per attirare nuovi visitatori e confermare il ruolo della città quale centro turistico in continua crescita, è stata promossa una campagna di comunicazione in tutto il territorio regionale.

A partire dall’8 dicembre, tutti i residenti nella città di Padova e in provincia, potranno visitare gratuitamente Palazzo della Ragione, i Musei Civici agli Eremitani (ad esclusione della Cappella degli Scrovegni), Palazzo Zuckerman e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea.

Ultimo ma non ultimo, la promozione di un abbonamento urbano “Promo Natale 2023” per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico nel periodo natalizio: dal primo dicembre al 7 gennaio si potrà viaggiare sul trasporto pubblico a soli 10 euro.

Info e contatti

Per ricevere ulteriori informazioni, conoscere da vicino la magica realtà del Natale a Padova e programmare il prossimo viaggio, è possibile consultare il sito internet www.nataleapadova.it.