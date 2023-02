Agsm Aim, Bonus Sostegno Teleriscaldamento contro il caro bollette: come ottenerlo

È destinato alle utenze domestiche intestate a clienti con Isee fino a 18 mila euro, il "Bonus Sostegno Teleriscaldamento" presentato da Agsm Aim nella mattinata di giovedì.

Consapevole della difficoltà che, in particolare, le fasce più deboli dei cittadini stanno attraversando a causa dell’aumento del costo della vita e dell’esclusione del teleriscaldamento dal Bonus Sociale luce e gas previsto dalla Legge di Bilancio 2023 – legge n. 197 del 2022, la multiutility ha dunque deciso di stanziare 1 milione di euro per i clienti serviti dal teleriscaldamento.

Bonus Sostegno Teleriscaldamento

Per gli aventi diritto, il bonus sarà pari a 300 euro e verrà riconosciuto nell’anno 2023. Per aderire, i clienti dovranno presentare, al momento della sottoscrizione, il Modello Isee 2021, relativo al reddito 2020, o il Modello Isee 2022, relativo al reddito 2021, se già disponibile.

Le offerte saranno attivabili fino al 15 aprile 2023 presso gli sportelli Agsm Aim presenti sul territorio oppure chiamando il call center (numero di telefono indicato in bolletta) o, ancora, sul web (www.agsmaimenergia.it/bonus-sostegno).

Per le famiglie residenti nei condomini, Agsm Aim collaborerà con gli amministratori che si occuperanno di assegnare la scontistica dovuta a chi ne avrà diritto.

L’iniziativa, annunciata in data odierna, si somma ai 3 milioni di euro stanziati da Agsm Aim per i maggiori oneri di trasporto del teleriscaldamento e ai 2,1 milioni di euro del Bonus Sostegno annunciato lo scorso 1° febbraio destinati a supportare le utenze domestiche Luce e Gas su libero mercato per clienti con Isee compreso tra 15 mila e 18 mila euro, con meno di 4 figli a carico, e che non percepiscano reddito o pensione di cittadinanza.

«Agsm Aim ha compiuto uno sforzo significativo, stanziando complessivamente oltre 6 milioni di euro per supportare le fasce più deboli della popolazione con l’obiettivo di offrire un contributo concreto in un momento di grande difficoltà a testimonianza dell’attenzione del Gruppo alle esigenze del territorio e il ruolo sociale che un’azienda come la nostra è chiamata a svolgere in situazioni straordinarie come quella che stiamo vivendo», commenta Federico Testa, presidente di Agsm Aim.

«L’ascolto e la presenza quotidiana sul territorio ci hanno consentito di dare una risposta concreta a una richiesta che proveniva da una parte importante della clientela servita dal teleriscaldamento e impattata dal rincaro del costo dell’energia ma esclusa dal Bonus Sociale», conclude Gianfranco Vivian, vice presidente di Agsm Aim.

«Il nuovo Contributo Sostegno da 300 euro destinato agli utenti del teleriscaldamento unitamente alle agevolazioni tariffarie già previste a inizio mese per i redditi Isee tra i 15 e 18 mila euro segnano chiaramente uno spartiacque nello stile di gestione del gruppo Agsm Aim che con la presidenza di Federico Testa e il rinnovato consiglio di amministrazione sceglie di restare vicino ai cittadini veronesi e ai propri utenti in un momento molto complicato dal punto di vista economico, valorizzando la responsabilità sociale di impresa e mantenendo saldi i legami con il territorio di riferimento. Un’evoluzione per nulla scontata della quale dobbiamo rendere merito all’amministrazione comunale del Sindaco Damiano Tommasi per il coraggio e la determinazione con le quali hanno preso scelte complesse. Il Partito Democratico ha sostenuto e sosterrà sempre tali linee di azione rivolte ad alleviare il disagio e le disuguaglianze purtroppo molto diffuse anche nei nostri territori, e nel contempo è e si farà promotore di tutte le iniziative utili a rilanciare un modello di sviluppo più equo», hanno aggiunto Franco Bonfante, Alessia Rotta, Maurizio Facincani e Emanuele Amaini del Partito Democratico di Verona.