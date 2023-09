Almeno 1000 persone truffate con finte Gift card: sito oscurato e sequestri per 30 milioni di euro

È arriva l'8 settembre la sentenza con la quale il tribunale scaligero ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Nexyiu Italia srl, con sede legale a Verona, nominando come curatore l'avvocato Bruno Piazzola del foro locale.

I provvedimenti

Un atto che arriva dopo le indagini delegate dalla Procura di Verona, che ha visto il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza scaligera eseguire i due successivi provvedimenti di sequestro preventivo, ai fini della confisca obbligatoria, emessi dal gi per l'importo di circa 30 milioni di euro, corrispondente all'ammontare delle imposte che si ipotizzano evase, cautelando beni (una villa nel Comune di Roma, denaro per circa 300 mila euro e alcune quote societarie) riconducibili alla citata società operante sul web e al suo amministratore di diritto (prima) e di fatto (cioè successivamente alla sua individuazione), i quali sono indagati per le ipotesi di reato di truffa ed evasione fiscale (infedele dichiarazione ed omessa dichiarazione).

Le indagini

A dare il via alle indagini sono state le numerose denunce presentate dai clienti della Nexyiu, non solo veronesi:i successivi approfondimenti investigativi delle Fiamme Gialle avrebbero così consentito di scovare diverse fonti di prova per ipotizzare il sistema truffaldino.

Tramite la propria piattaforma (www.nexyiu.it), la società vendeva online pacchetti promozionali, sottoforma di Gift card, che garantivano l'accesso a diversi servizi e all'acquisto di beni di consumo. Attraverso un classico sistema piramidale (una sorta di sistema Ponzi secondo gli inquirenti), avrebbe così reperito notevoli somme di denaro, che oltretutto non sarebbero mai state dichiarate al fisco, ai danni di numerosi clienti, italiani ed esteri, in realtà quasi mai beneficiari dei servizi promessi.

Sono 4 cittadini italiani le persone indagate, che si ritiene abbiano truffato non meno di 1000 persone, molte delle quali hanno già presentato querela, raccogliendo circa 100 milioni di euro nel biennio 2020-2021.

Su indicazione della procura, la guardia di finanza sta esaminando il gestionale acquisito durante la perquisizione, per accertare l'ammontare complessivo delle truffe ed individuare tutte le persone offese, motivo per cui le forze dell'ordine sperano nella collaborazione dei cittadini.

Con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società, è partita l'operazione per oscurare il sito https://user.nexyiu.com ed avvisare pubblicamente i creditori, al fine di consentire loro di partecipare alla procedura.