Spaccate in negozi di e-bike e furti in abitazione: tre persone in manette e due ricercate

Sono accusati di essere i responsabili di almeno quattro spaccate registrare in provincia di Brescia e di averne tentate altre senza successo. Inoltre, secondo le forze dell'ordine, sarebbero i presunti autori di altri furti, questa volta in abitazione, avvenuti nelle province di Mantova, Verona e Piacenza.

All'alba di martedì, in quello che verosimilmente era il loro rifugio a Ghedi, polizia e carabinieri bresciani hanno assicurato alla giustizia tre persone, due uomini e una donna, tutte di nazionalità moldava: due di loro avrebbero provato a scappare dalla finestra senza riuscirci, mentre altri due loro connazionali risultano ricicercati e attualmente irreperibili all'estero.

Come spiegano i colleghi di BresciaToday, il blitz delle forze dell’ordine ha dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura bresciana, nell’ambito delle indagini coordinate dalla pm Roberta Panico: i cinque indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti predatori.

La scorsa primavera, le azioni dei malviventi sarebbero consistite soprattutto in spaccate notturne a danno di esercizi commerciali per la vendita di e-bike: colpi da decine di migliaia di euro alla volta, ai quali si aggiungono le accuse per una serie di furti aggravati in abitazione (e successiva ricettazione) commessi tra Mantova, Verona e Piacenza.