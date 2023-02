Rifiuti sulla SR450, incontro con Veneto Strade per pulizia e telecamere

Piazzole di sosta trasformate in discariche a cielo aperto, svincoli disseminati di rifiuti che si accumulano soprattutto durante il fine settimana per lasciare, il lunedì mattina, una situazione a dir poco desolante.

È ciò che oramai da anni si verifica sulla Strada Regionale 450, nel tratto che collega Affi e Peschiera. Un problema che ha diversi responsabili ma ancora nessuna soluzione.

«Abbiamo scritto a Veneto Strade - spiega il sindaco di Affi Marco Sega - e abbiamo ottenuto un incontro per mercoledì primo marzo. Spero che tutti i Comuni interessati rispondano all’invito e che sugli interessi singoli prevalga quello generale perché questo è un problema serio, che riguarda tutti, e a cui va trovata al più presto una soluzione».

Un primo tentativo il primo cittadino l’aveva fatto lo scorso 16 novembre, quando aveva convocato in Municipio, ad Affi, tutti i rappresentanti dei Comuni interessati dal passaggio della Regionale, ma l'incontro si era concluso con un nulla di fatto.

Una delle idee sul tavolo è quella di riattivare la convenzione stipulata tra Veneto Strade e i Comuni (Affi, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese e Lazise) nel 2021. Sulla base di quell’accordo le amministrazioni interessate si erano impegnate a contribuire economicamente alla pulizia dei tratti di loro competenza, della quale si sarebbe occupata appunto Veneto Strade: una volta scaduta, però, quella convenzione non è stata più rinnovata.

«Un’altra cosa che vorremmo chiedere a Veneto Strade - spiega Marco Sega - riguarda l’installazione di telecamere di videosorveglianza lungo il tratto interessato. Questa è una situazione che non possiamo gestire come Comuni singolarmente. Dobbiamo farlo insieme e ci serve una regia unica».

Quanto ai responsabili delle discariche a cielo aperto il sindaco sostiene come non ci sia un unico responsabile.

«Non possiamo puntare il dito contro una categoria - dice Sega -. A lanciare i rifiuti lungo la strada sono camionisti, gente di passaggio, persone che hanno la seconda casa da queste parti e che la domenica, mentre rientrano verso la propria abitazione, abbandonano le immondizie perché non si possono occupare del porta a porta. Qualunque sia il responsabile è ora però di trovare una soluzione condivisa e duratura».