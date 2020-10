Sui gradoni del palazzo della Gran Guardia insulti, botte e sputi: il video

Su Telegram e Instagram sta circolando un video di un brutto episodio che sarebbe avvenuto nel cuore di Verona.

Il fatto risalirebbe a qualche giorno fa e si sarebbe verificato sui gradoni della Gran Guardia, in piazza Brà. Le immagini diffuse da «welcome_tofavelas» (che abbiamo sfocato e a cui abbiamo tolto l'audio) mostrano un uomo (definito "disabile" e che in ogni caso non sembra essere lucido) che rivolgerebbe un insulto di stampo razziale ad alcuni dei presenti. Successivamente viene accerchiato dal gruppo, prova a reagire anche con degli sputi, ma poi viene spintonato e colpito con due calci, prima di ricevere un pugno da uno dei giovani.