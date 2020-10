Incidente al casello di Verona Sud, code in A4 da Sommacampagna

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 15 ottobre, sull'autostrada A4, in direzione Venezia. Il sinistro, avvenuto nei pressi del casello di Verona Sud, pare non abbia avuto gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti, ma ha generato una lunga coda, come testimoniato dal video di un nostro lettore, realizzato dalla Tangenziale Sud di Verona intorno alle 12. Le immagini mostrano camion e auto che procedono a passo d'uomo su tutte e tre le corsie, con rallentamenti che partono dal casello di Sommacampagna appunto verso Verona.