Asparetto di Cerea, frontale tra auto e furgoncino. Due feriti, uno è grave

Scontro frontale tra un'auto e un furgoncino nel pomeriggio di ieri, 3 agosto, a Cerea. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 in via Ferramosche, davanti al cimitero della frazione di Asparetto. I due guidatori viaggiavano da soli ed entrambi sono rimasti feriti. Il più lieve è l'autista del furgoncino, il quale se l'è cavata con una prognosi di tre giorni. Più grave invece l'uomo alla guida dell'auto, che ha riportato lesioni gravi al torace ed è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento con l'elicottero del 118, come si vede dal video girato da un nostro lettore, il quale ha scattato anche delle foto.

I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Cerea, guidati dal comandante Giorgio Bissoli. Non ancora stabilite con certezza le cause dell'incidente.