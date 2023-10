Sbatte contro furgone, mezzo pesante blocca traffico sulla Transpolesana

Non sono stati segnalati feriti ma solo traffico bloccato sulla Transpolesana per un incidente avvenuto verso le 9.30 di questa mattina, 5 ottobre.

Due i veicoli coinvolti, un furgone e un autoarticolato. Sulla base di alcune testimonianze, pare che il furgone si fosse fermato per un'emergenza, segnalata con le quattro frecce accese e con il triangolo stradale. Il conducente del mezzo pesante avrebbe tentato di evitare il furgone, ma non ci è riuscito e dopo l'impatto ha concluso la manovra con l'autoarticolato messo di traverso sulla carreggiata.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Oppeano, sulla carreggiata in direzione Verona. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è rimasta per ore bloccata dal mezzo pesante. Sul posto sono stati inviati vigili del fuoco, polizia ed il personale di Anas per liberare la carreggiata. La coda dei veicoli fermi si è allungata per chilometri, mentre altre vetture sono state fatte uscire allo svincolo di Vallese; una soluzione necessaria per evitare che gli automobilisti rimanessero in coda ma che ha portato ad un appesantimento della viabilità alternativa.