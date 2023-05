Drammatica caduta in Vespa per lo scoppio di uno pneumatico: morto 42enne

Nella serata di venerdì si è consumata l'ennesima tragedia sulle strade veronesi, che questa volta è costata la vita ad un uomo di 42 anni residente nel Bresciano.

Erano circa le 22.30 e la Vespa condotta dall'uomo stava percorrendo via Mediana, in direzione di Bovolone, insieme ad alcuni amici per raggiungere un raduno a Mantova. Ad un certo punto però l'uomo avrebbe perso il controllo del motociclo, venendo sbalzato sull'asfalto. Un impatto violento quello con il suolo, che non gli ha lasciato scampo: in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma per Hendy Cicchiello non c'è stato niente da fare ed è morto prima che potesse raggiungere l'ospedale.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso: è verosimile che a causare la caduta fatale sia stato lo scoppio di uno pneumatico.